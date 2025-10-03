Alfredo Adame sale en defensa de Belinda y explota contra Lupillo Rivera: “es un malandrín”

Como era de esperarse, las recientes declaraciones de Lupillo Rivera trajeron consecuencias en el entorno, sin embargo no desde los frentes esperados, sino de otros tan polémicos como Alfredo Adame. El conductor se fue con todo en contra del músico de regional mexicano, pues indicó que Belinda es mucho paquete para él. Por ello, empezaron las guerras de declaraciones.

¿Por qué Alfredo Adame atacó a Lupillo Rivera?

En cierto sentido se entienden las acciones de Alfredo Adame como una especie de defensa hacia Belinda, quien fue tachada de infiel en el noviazgo que sostuvo con Lupillo. El Golden Boy no dudó en ser franco y hostil en contra del músico, indicando que era alguien mitómano y malandrín, que de cierta forma afectó a la cantante con la famosa relación.

Estas fueron las palabras exactas de Adame: “Tu crees que Belinda va querer tener hijos con ese… Más bien Belinda no tuvo la fuerza y el carácter para ponerle un alto cuando este soltó el rumor de que andaba con ella. Tú crees que ese ángel hermoso que es Belinda… va a necesitar de este”.

¿Belinda ya le contestó a Lupillo Rivera?

Se podría decir que sí, sin embargo Belinda no ahondó en absoluto en el tema. Fue cuestionada por parte de medios de comunicación que la interceptaron en el aeropuerto, sin embargo como ella ya acostumbró a todos, no se detuvo a declarar y “huyó” de los cuestionamientos de la prensa. En ese sentido, dijo estas breves frases: “Estoy muy acostumbrada a que siempre usen mi nombre para decir cualquier tipo de cosas. No tengo nada que hablar al respecto... Yo no hablo de personas irrelevantes”.

En ese sentido, sorprendió a muchos que Alfredo Adame “saltara” de esa forma por Belinda, aunque es cierto que todos ven al conductor como un hombre que busca polémica en todos lados. Y es que en la entrevista llamó mitómano, malandrín y sapo tetón a Lupillo Rivera, quien probablemente reaccione en próximas horas.