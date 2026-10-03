Camioneta atropella a reportera y camarógrafo durante cobertura en vivo; ¿Cuál es su estado de salud?

Hace unas horas se hizo viral en redes el momento en el que una reportera y su camarógrafo fueron atropellados durante plena transmisión en vivo en Monterrey, Nuevo León, dejando un momento bastante impactante para todos sus seguidores pues fue una imagen bastante fuerte en la que se captó todo.

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Se trata de la reportera Alma de la Rosa y el camarógrafo Cristo Martínez, quienes pasando las 8 de la mañana del viernes 02 de octubre fueron embestidos cuando se encontraban reportando sobre un incidente vial, cuando la misma cámara logra captar como una camioneta pierde el control y se va contra estos.

¿Qué pasó con la reportera atropellada en Monterrey?

Cuando Alma de la Rosa y Cristo Fernández se encontraban laborando reportando la caída de las ramas de unos árboles que habían ocasionado el accidente de un motociclista debido a las lluvias de la zona, estos fueron embestidos por una camioneta Jeep color negro que derrapó sobre la avenida Morones Prieto.

Reportes locales señalan que en seguida este par de comunicadores recibieron atención médica por parte de la Cruz Roja, pues debido a la gravedad del incidente fue que la transmisión en vivo tuvo que interrumpirse y no se supo qué fue lo que sucedió con ambos.

¿Cuál es el estado de la salud de la reportera Alma de la Rosa y el camarógrafo Cristo Fernández?

Según medios locales, ambos habrían recibido algunos golpes, aunque afortunadamente se reportan estables y fuera de peligro pues luego de haber sido atendidos en el lugar de los hechos, fueron trasladados a un hospital, por lo que probablemente pronto podrán hablar sobre lo ocurrido en este fuerte episodio.

¿Quién es Alma de la Rosa?

Alma Mireya de la Rosa Flores es una destacada periodista y reportera con más de 35 años de trayectoria, siendo una de las figuras periodísticas más reconocidas del norte de México, zona de nuestro país en la que ha tenido mayor presencia en medios durante su carrera.

