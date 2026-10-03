La cantante Camila Fernández confirma su embarazo durante presentación en vivo con tributo a su abuelo, Vicente Fernández

Hace unas horas que la destacada cantante de música regional mexicana, Camila Fernández anunció que está embarazada, noticia que conmovió a todos sus seguidores y que continúa expandiendo el legado de la dinastía Fernández, cantantes que desde hace décadas han acompañado a la canción en nuestro idioma.

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Camila reveló la noticia de su embarazo lo noche del viernes 02 de octubre durante su presentación en el Conjunto Santander, cuando en un momento de la noche, esta compartió con todos los asistentes de esta noche tan especial su que espera a su segundo bebé, emocionando y conmoviendo a sus seguidores.

Camila Fernández anuncia que está embarazada:

La cantante se presentó la noche del viernes en el Conjunto Santander, cuando en un momento del concierto interpretó una de las canciones más emblemáticas de su abuelo, Vicente Fernández, “Hermoso Cariño”, para posteriormente confirmar la noticia.

Mientras recitaba la canción, Camila se acariciaba el vientre y no podía ocultar su emoción, para que poco antes de terminar esta pieza dijo lo siguiente:

“Estoy embarazada muchachos, Diosito me lo mandó”, despertando la emoción dentro de los asistentes, pues su hija mayor, Cayetana tendrá un acompañante para toda la vida.

¿Quién es la pareja de Camila Fernández, la hija de Alejandro Fernández?

Desde hace casi 7 años que se le ha visto a Camila junto a Francisco Barba, quien también es músico y jinete, pareja que en seguida mostró tener mucha química por lo que en 2020 que tras 9 meses de noviazgo, Camila Fernández y Francisco se casaron en Guadalajara.

Fue un año después presentaran a su primera hija, Cayetana, la nieta mayor de Alejandro Fernández y quien poco a poco también ha tenido acercamiento a la música regional en shows en vivo. Desde entonces se les ha visto como una familia armoniosa y una pareja sólida y que poco a poco ha seguido creciendo.

