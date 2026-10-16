No tires las cajas de cartón: 5 ideas para crear decoraciones de Halloween fáciles, originales y económicas

El mes de octubre y noviembre es muy especial para esta parte del mundo, teniendo en cuenta que el 31 de octubre se celebra Halloween y al día siguiente, en nuestro país, se conmemora el Día de Muertos. En este caso, en la Noche de Brujas, no puede faltar la decoración en el hogar y es que no hace falta gastar dinero en adornos, sino que con cajas de cartón, podrás crear cinco decoraciones que son muy fáciles y que les encantará a todos.

La decoración para Halloween es importante porque combina el origen histórico de protección y respeto por los espíritus; la creación de la comunidad y el estímulo de la creatividad. No sólo se decora la fachada de la casa con luces, figuras o calabazas, sino que también es clave para cambiar el interior de nuestra vivienda y darle un aspecto terrorífico. Sin embargo, a veces no es necesario gastar tanto dinero, sino que hay manualidades caseras.

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Entre las ventajas que debemos decir de las manualidades caseras es que no hará falta gastar tanto dinero, y es que con elementos que tengamos en casa, como cajas de cartón de zapatos, podremos crear ideas increíbles. Por eso, si quieres decorar tu casa para Halloween, es clave que tengas en cuenta estas cinco ideas y manualidades sencillas.

5 ideas para reutilizar las cajas de cartón para Halloween

Frankestein: tendrás que pintar el tubo de verde, y se le agregan detalles como tornillos hechos de cartón, ojos de goma eva, una cicatriz marcada y toques de pintura acrílica

Demonio: tienes que pintar el tubo de negro con efecto de llamas rojas, se moldea la parte superior para crear cuernos y se agrega una cola de cartulina

tienes que pintar el tubo de negro con efecto de llamas rojas, se moldea la parte superior para crear cuernos y se agrega una cola de cartulina Momia: tienes que pintar de blanco el tubo y se envuelve con tiras de papel higiénico o de cocina pegadas con cola para simular las vendas finalizando con ojos de goma eva

Calabazas: debes cortar el tubo en tres partes, se pintan de naranja y se les dibuja la cara y que se podrán usar como figuras decorativas