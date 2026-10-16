Peluqueros coinciden: “Si tienes 50 y quieres hacer la transición a pelo corto, lo mejor es que te fijes en la forma de tu rostro y optes por un flequillo antienvejecimiento”

Cuando las personas llegan a los 50 años se marca un antes y un después sobre todo en las mujeres. Uno de los cambios que se llevan a cabo es un corte de pelo ya que muchas buscan llegar al cabello corto ya que bien realizados ayudan a rejuvenecer.

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Los estilistas expertos recomiendan tener en cuenta la forma del rostro para elegir un buen corte de pelo y coronarlo con un flequillo antienvejecimiento. Son dos factores importantes para hacer una elección inteligente.

A la hora de elegir debes inclinarte por los que aporten movimiento y sensación de densidad, con capas suaves y acabados ondulados o rizados. Esto es importante a la hora de elegir.

¿Cómo elegir correctamente un corte de pelo corto?

Algunos especialistas manifiestan que hay 7 mandamientos para poder lucir el pelo corto. Estos son:



La forma de tu rostro guía la elección de tu corte de pelo.

El flequillo es el aliado ideal para combatir el envejecimiento.

No dejes que te quiten densidad con cortes demasiados desfilados.

No lleves ondas en la parte frontal.

Disimula la parte de las orejas.

Puedes buscar algunas inspiraciones en la web.

La actitud lo es todo

Teniendo en cuenta lo anterior es que ya podemos determinar cuáles son los mejores cortes de pelo corto para cada tipo de rostro.

Cara redonda

Para este tipo de rostro se recomiendan cortes pixies cortitos ya que son muy favorecedores. Además, debes agregar un flequillo largo y ladeado " para equilibrar facciones y crear mayor armonía.

|Imágenes de Pinterest

Cara cuadrada

Las personas con este rostro tienen la mandíbula muy marcada por lo que no tienen que llevar la atracción a esa zona. Se remienda un corte bob con mechones frontales más largos raya al lado.

Cara ovalada

Este tipo de rostros pueden lucir todo tipo de cortes y peinados. Una recomendación son cortes más atrevidos o por medias melenas capeadas.

Cara diamante

Para quienes tienen cara diamante tienen mayor acentuación en la barbilla. Para poder hallar el equilibrio opta por pixie con algo de tupé ya que alarga y ensancha el rostro justo donde es necesario.

Cara alargada

Por último, tenemos el rostro alargado que necesita de un flequillo espeso por lo que se recomienda un pixie largo que no llega a ser melenita. También recomienda despejar los laterales de la cara para que el pelo no afina más sus formas