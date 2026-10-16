En La Granja VIP, los participantes continúan aprendiendo nuevas habilidades relacionadas con la vida en el campo. En esta ocasión, Ernesto será el encargado de darles una clase de equitación para explicarles desde cómo preparar al caballo antes de montarlo hasta los aspectos básicos para subir a la silla y comenzar a cabalgar. La actividad permitirá que los granjeros conozcan de cerca el proceso que implica montar a caballo, una práctica que requiere paciencia, coordinación y atención para trabajar de manera adecuada con el animal.

De la carona a las riendas: así aprenderán los granjeros a montar a caballo

Antes de subir al caballo, es necesario preparar correctamente el equipo. Durante la lección, Ernesto les enseñará a los participantes los pasos para colocar la carona, la pieza que se pone sobre el lomo del animal debajo de la silla, así como acomodar el resto del equipo para que quede bien sujeto y no provoque molestias durante la monta. La colocación de la silla es uno de los puntos más importantes, pues debe quedar centrada y ajustada correctamente. También es necesario revisar que las correas estén aseguradas y que ningún elemento roce o lastime al caballo. Estas revisiones ayudan a evitar accidentes y permiten que tanto el jinete como el animal estén más cómodos.

De Granjeros a jinetes: Ernesto les enseñará todos los secretos para montar un caballo en La Granja VIP|La Granja VIP

Una vez que el equipo esté listo, los granjeros podrán conocer cómo acercarse al caballo con tranquilidad, colocarse en una posición adecuada para montar y utilizar los estribos para subir a la silla. La postura también será fundamental: mantener el equilibrio, relajar el cuerpo y evitar movimientos bruscos facilita la comunicación con el animal. Otro aspecto importante será aprender a manejar las riendas y comprender que montar no consiste únicamente en mantenerse sobre el caballo. El jinete debe coordinar sus movimientos, seguir las indicaciones de quien lo guía y prestar atención a las reacciones del animal.

De Granjeros a jinetes: Ernesto les enseñará todos los secretos para montar un caballo en La Granja VIP|La Granja VIP

Con esta actividad, Ernesto compartirá sus conocimientos con los participantes de La Granja VIP, quienes tendrán la oportunidad de familiarizarse con una de las prácticas más representativas de la vida rural. La experiencia pondrá a prueba su capacidad para aprender y seguir instrucciones, mientras descubren todo lo que implica preparar y montar un caballo de manera responsable.