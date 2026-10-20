El rubor es uno de los cosméticos más poderosos del neceser: tiene la capacidad mágica de transformar un rostro cansado y pálido en uno lleno de vida, salud y frescura en solo segundos. En su presentación en crema se ecita el efecto acartonado que ocasionan las presentaciones que tienden a secar la piel.

Las tendencias globales y los maquilladores profesionales han coronado al rubor en crema como el rey indiscutible del maquillaje antiedad. Su textura jugosa imita la hidratación natural de la piel, aportando un brillo saludable que rejuvenece las facciones al instante.

Noticias Bajío del 20 de octubre 2026

Cómo usar el rubor en crema para lucir más bella y joven

La técnica del efecto lifting

Coloca tres pequeños puntos de rubor en crema siguiendo la línea diagonal del hueso del pómulo, desde la mitad de la mejilla hacia arriba, en dirección a la sien o el nacimiento del cabello.

Con una brocha de fibras densas o tus propios dedos templados, difumina el producto siempre con movimientos ascendentes. Esta ilusión óptica estira las facciones hacia arriba, disimulando la flacidez y definiendo el contorno facial de manera natural.

Rubor en crema para pieles claras|Pinterest

Los 3 errores con el rubor en crema que acentúan la textura y los poros

Poner crema encima de una base que ya sellaste con polvo translúcido creará una pasta grumosa que abrirá tus poros. Aplica siempre los productos en crema primero y los polvos al final.

Si frotas el rubor con fuerza, levantarás la base de maquillaje que pusiste abajo, dejando parches y acentuando las zonas con rosácea o descamación. Aplica siempre el producto con ligeros toques o palmaditas para fusionarlo con la piel.

Rubor en crema en piel morena|Pinterest

Elige el tono ideal para iluminar

En pieles claras, los tonos rosa pastel, melocotón suave y corales claros imitan el rubor natural de la juventud sin saturar tus facciones.

En pieles morenas y apiñonadas, los tonos morados ciruela y bayas profundas son el mejor secreto guardado de los maquilladores para las pieles latinas.

Para un efecto besada por el sol, los tonos terracota suaves o bronce con subtonos rojizos logran un look cálido e impecable sin necesidad de usar bronceadores pesados.

