Estos trabajadores tendrán 40 días de salario por aguinaldo este 2025

En la jornada de hoy se confirmó que los trabajadores recibirán el pago del aguinaldo equivalente a 40 días de salario. Esto aplicará solo para algunos.

En el decreto del Gobierno Federal se establece la confirmación del pago de 40 días de salario como aguinaldo a las personas establecidas en el artículo 4.

¿Quiénes percibirán este aguinaldo?

Como mencionamos anteriormente los que recibirán el pago de 40 días de salario, son aquellos que están en el artículo 4. Ellos son;

Las personas servidores públicas de la Dependencia y Entidades, cuya relación jurídica de trabajo se regular por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional.

de la Dependencia y Entidades, cuya relación jurídica de trabajo se regular por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional. El personal operativo de confianza de las Dependencias y Entidades.

