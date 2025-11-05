Estos son los días de vacaciones que te corresponden por ley en 2026
Es importante destacar que desde el primer año trabajado ya corresponden días de descanso pagos.
Uno de los derechos elementales de los trabajadores en México y que está contemplado en la Ley Federal del Trabajo (LFT), es el descanso. Este se implementa mediante el descanso semanal, los días feriados y por supuesto las vacaciones pagas.
Recordemos que las vacaciones pagadas, a partir de la reforma titulada "Vacaciones dignas", que fue aprobado en el 2022, los trabajadores comenzaron a tener más dias de vacaciones desde el primer año trabajado en una misma empresa o patrón.
Antes de que se llevar a cabo la reforma a la Ley Federal del Trabajo, los empleados solo podían tener 6 días de vacaciones pagadas al cumplir un año en una misma empresa o empleador. Esto actualmente se aumentó a 12 días.
¿Cuántos días de vacaciones te corresponden por ley?
- 1 año trabajado: 12 días de vacaciones
- 2 años trabajados: 14 días de vacaciones
- 3 años trabajando: 16 días de vacaciones
- 4 años laborando: 18 días de vacaciones
- 5 años laborando: 20 días de vacaciones
- De 6 a 10 años trabajando: 22 días de vacaciones
- De 11 a 15 años laborando: 24 días de vacaciones
- De 21 a 25 años trabajando: 28 días de vacaciones
- De 26 a 30 años laborando: 30 días de vacaciones
- De 31 a 35 años trabajando: 32 días de vacaciones
¿Qué son las vacaciones pagadas?
Con vacaciones pagadas no se está diciendo que la empresa o patrón le pague el viaje a los trabajadores sino que según lo establecido por el artículo 80 de la Ley Federal del Trabajo, el empleador debe pagarle una prima vacacional a sus colaboradores.
Dicha prima vacacional corresponde al 25% del salario diario del trabajador por cada día de vacaciones. De esta manera si el empleado se va 12 días de vacaciones y tiene un salario de 400 pesos diarios, se le estarían pagando mil 200 pesos.