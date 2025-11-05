Este es el balneario de Tlaxcala que cuenta con albercas, naturaleza y excelente comida

Si eres de los que le gustan desconectarse de la rutina a los fines de semana para olvidar el estrés y escapar un lugar perfecto para un buen chapuzón pues que traemos la opción ideal. Hay un sitio a 2 horas de la Ciudad de México, precisamente en Tlaxcala, que está rodeado de naturaleza con todo ganes y piscinas para disfrutar cada minuto que se pase allí.

¿Qué tanto nos afecta el agua de la alberca? Conoce más del tema [VIDEO] ¿Qué tanto conoces de las albercas? Alejandra Carvajal nos presenta datos muy importantes donde nos cuenta que es verdad y que es mentira sobre las albercas.

Estamos hablando del balneario La Joya de la Cañada, si bien es un sitio muy poco conocido se destaca por ser ideal para la familia. Cuenta con tirolesa y espacios para armar la carnita asada entre otros beneficios para quienes asistan.

¿Qué te puedes encontrar en Tlaxcala?

La Joya de la Cañada está ubicada en Panotla, Tlaxcala, en la comunidad de San Francisco Temetzontla, a solo unos 25 minutos de la capital del estado. Su horario es limitado ya que solo abre sábado y domingo de 10:00 am a 5:00 pm pero esto no quita que sea un sitio ideal para escaparse los fines de semana, además nos demuestra que no hace falta ir muy lejos para divertirse rodeado de naturaleza.

Canva Esta es una gran opción.

La entrada tiene un valor de 120 pesos y te acceso a disfrutar a toboganes de todos los tamaños para los más valientes a zonas tranquilas de alberca para relajarte. Cuando reabrió este parque estrenó nuevas atracciones como la tirolesa doble de 170 metros, chapoteaderos para niños, piscinas y amplias zonas de palapa para descansar.

Si no llevas tu propia comida puedes disfrutar de los platos que sirven en el restaurante interno que cuentan con un muy buen precio. Para los amantes de la carnita asada pueden instalarse debajo de una palapa que está disponible en el lugar.

Un dato no menor es que los usuarios que han asistido manifiestan que allí preparan las mejores micheladas de todo Tlaxcala por lo que puedes disfrutar las a la orilla de la alberca mientras tomos el sol.

Las opiniones quienes han visitado el balneario manifiestan que un sitio muy limpio, con excelente atención y servicio por parte del personal, además las albercas se encuentran en muy buen estado.