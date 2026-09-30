Poner caléndulas en el altar el Día de Muertos: qué significan y para qué sirven

El mes de octubre suele ser un mes bastante particular para muchas personas, teniendo en cuenta que no sólo se festejará Halloween, sino que para México, es la antesala a lo que será el Día de Muertos, una de las celebraciones más importantes que tiene la historia de nuestro paísy que para ello, se suelen decorar los hogares o preparar los altares. Si algo que no puede faltar son las flores de cempasúchil, o conocidas como las caléndulas y esto significa poner estas flores en el altar.

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El Día de Muertos es una fecha muy esperada por muchas personas y es que se celebra los días 1 y 2 de noviembre y es una de las fiestas más importantes que tiene México, ya que son varios los que conmemoran esta tradición mexicana y que se basa en recordar a los seres queridos que ya no están en el plano terrenal y en donde se suelen prepara altares con flores o decoración bastante particular.

Por si no te lo has preguntado, es muy común que para el Día de Muertos tengamos altares preparados en los hogares y esto se hace para guiar, recibir y honrar a las almas de los seres queridos que regresan temporalmente del más allá para visitar a sus familias. Si hay una flor quese utiliza mucho es el cempasúchil, o conocido como la caléndula, y es que tiene un significado muy particular.

Por qué hay que poner caléndulas en el altar del Día de Muertos

Las caléndulas serán las grandes protagonistas en los altares para el Día de Muertos en este 2026 y se contarán como símbolo principal para honrar a los seres queridos. Y es que un altar no estaría completo sin estas flores de color naranja que le darán vida a esta celebración en honor a los seres queridos que ya no están y el intenso color de las flores resaltará más con los tonos cálidos de la luz de la vela que las rodean.

Qué características tienen las caléndulas

Siguiendo esta misma línea, las caléndulas o flor de cempasúchil tienen un aroma penetrante que guía a los espíritus de los difuntos que visitan a los vivos y hasta los altares; y su simbolismo se refiere a que expresan la fugacidad de la vida. A su vez, esto viene de la antigua tradición nahua y maya, que usaban esta flor en ceremonias porque representaba el sol y la vida.