¡Natalia Alcocer explota contra Adal Ramones! El conductor le respondió y esto pasó

Un momento inesperado surgió en el foro de La Granja VIP poco después de arrancar la gala de este Martes Duelo de Nominación en La Granja VIP . Lo que prometía ser una revisión rutinaria de la convivencia terminó en una de las discusiones más acaloradas de la temporada, teniendo como protagonistas a Natalia Alcocer y al propio conductor del programa, Adal Ramones.

El conflicto se detonó cuando Adal Ramones presentó ante los habitantes un video recopilatorio en el que algunos Granjeros señalaban a Natalia Alcocer y Pablo Montero de comportarse como si estuvieran de "luna de miel". En las imágenes se observaba a la pareja descansando mientras el resto de los Peones realizaba los trabajos pesados del rancho. La molestia de sus compañeros fue tal que Azalia Ojeda llegó a pedirle directamente al Capataz, Mario "El Mono" Osuna, que los pusiera en la lista de nominados.

Al volver al foro, la reacción de Natalia fue de absoluta indignación. Lejos de quedarse callada, La Vikinga arremetió directamente contra Adal Ramones reclamándole que el material presentado estaba manipulado. "Si vas a andar de lioso, edita bien las cosas", soltó ante las cámaras. Alcocer argumentó que esto no erea cierto y dijo que tanto ella como Pablo Montero cumplieron en tiempo y forma con sus responsabilidades de la mañana y que solo se recostaron cuando todo el grupo ya había concluido sus faenas.

Adal Ramones regaña fuertemente a Natalia Alcocer en La Granja VIP

Ante el tono del reclamo, Adal Ramones no se quedó de brazos cruzados y frenó en seco la protesta de la participante, marcando una postura firme frente a todos durante el Martes de Duelo de Nominación : "Te pido en este momento que recuerdes que a mí me tienes que tener respeto. Yo no edito, yo conduzco el programa y muestro lo que está en el 24/7. Si algo tienen que decir, es a sus compañeros", dijo el conductor visiblemente molesto. Ramones dejó en claro que no tolerará más insubordinaciones en el reality y le advirtió categóricamente a Natalia que no volverá a permitirle un reclamo de ese tipo hacia su persona o su labor al frente de la emisión.

Luego de un corte comercial, Pablo Montero tomó la palabra y se disculpó en nombre de la pareja por la reacción de Natalia Alcocer, luego La Vikinga reafirmó las palabras del cantante, pero volvió a pedir respeto y pidió que no se editara de esa manera el material del 24/7 de La Granja VIP.