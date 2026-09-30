El método casero para lavar los trastes en menos tiempo y ahorrar en jabón

Una de las tareas más frecuentes de limpieza que hacen las personas es el lavado de trastes o de platos, y que esto hace referencia a dejar todos los utensilios relucientes luego de cada comida para poder eliminar la grasa. Por lo general, se suele utilizar productos químicos como detergentes líquidos y otros desengrasantes para dejar todo reluciente, pero hay un método más casero que te permitirá no sólo hacerlo en menos tiempo sino que podremos ahorrar jabón con este truco casero.

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Cada vez que terminamos de comer o de preparar una comida, hay algo fundamental que hay que hacer es el lavado de trastes y que no es algo que tengamos que postergar, porque puede ser foco de contagio, de acumulación de bacterias o de gérmenes, entre otros. Es algo que hay que hacer siempre porque previene enfermedades, que la grasa y suciedad se pegue a las superficies y para poder mantener un hogar limpio y seguro.

El producto que más se utiliza para el lavado de trastes es el jabón, y es que de acuerdo a lo explicaron algunos especialistas, el uso indebido de este producto puede causar daños en la piel, acumulación de bacterias y contaminación de los alimentos si no se maneja de manera adecuada. Es por este motivo, es que hay un truco casero para dejar los utensilios relucientes.

Cuál es el truco para limpiar los trastes en menos minutos

En lugar de utilizar el clásico jabón para el lavado de trastes, el truco que recomiendan los especialistas es poder lavar los platos utilizando cubitos de detergente congelado dentro de una esponja para poder liberar el jabón de manera gradual y evitar desperdicios durante el lavado; y no usar este producto de manera innecesaria y sin derrochar de más.

Cómo aplicar este truco de cubito de jabón

Para poder aplicar este truco casero para el lavado de trastes, tendrás que colocar jabón para platos dentro de una cubetera clásica de hielo y llevarlo al freezer y una vez que adquiera una textura semisólida y fría, se prepara la esponja; y para eso, tendrás que hacer un pequeño agujero en uno de los laterales de este elemento e introducir el cubo de detergente y al comenzar el lavado, el contacto con el agua hará que el producto se vaya liberando de manera progresiva.