TV Azteca y Ricardo Salinas te invitan a disfrutar del concierto de LULI PAMPÍN

Vive un momento mágico coreando todos los éxitos de "Luli Pampín" y prepárate para presenciar un concierto inolvidable el próximo 18 de octubre en el recinto de La Arena Ciudad de México.

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