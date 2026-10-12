TV Azteca y Ricardo Salinas te invitan a disfrutar del concierto de LULI PAMPÍN
¿Quieres vivir una noche inolvidable cantando las mejores canciones de Luli Pampín? ¡Entérate aquí cómo puedes asistir!
Vive un momento mágico coreando todos los éxitos de "Luli Pampín" y prepárate para presenciar un concierto inolvidable el próximo 18 de octubre en el recinto de La Arena Ciudad de México.
Lo único que tienes que hacer es entrar a tu cuenta de Instagram y seguir la cuenta de Ricardo Salinas y María Laura Medina. Llena el siguiente formulario y si eres uno de los afortunados, nos contactaremos contigo para que puedas recoger tus boletos.