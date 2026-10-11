El Feng Shui es una de las prácticas milenarias más importantes de todas, que se caracteriza por buscar la armonía dentro de los hogares a través de la combinación de sus elementos, permitiendo que el Chi pueda fluir libremente y en donde cada objeto de la casa y espacio tendrá su valor espiritual. Las plantas juegan un rol clave en esto y una de ellas es el cactus y esto es lo que significa si se la coloca en el balcón y los beneficios que puede tener.

Por si no lo sabías, las plantas tienen una gran relación con el Feng Shui, especialmente las de interior y es que se trata del único elemento vivo que se utiliza para activar la energía vital o Chi y que simbolizan el crecimiento, la prosperidad, la renovación, la abundancia y que de acuerdo a la ubicación de esta planta, es lo que vamos a querer para nuestra casa.

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Una de las plantas de interior más comunes y que está presente en la mayoría de los hogares es el cactus, y es que esta especie perteneciente a la familia de las suculentas se destacan por ser un reservorio de agua, pero porqué también tienen una relación con el Feng Sui, y es que se cree que puede renovar la energía de la hogar y uno de los lugares en donde se la coloca es en el balcón.

Por qué hay que colocar el cactus en el balcón

El Feng Shui explicó porque hay personas que colocan el cactus cerca del balcón y la idea es que protegen el hogar de las malas energías que pueden prevenir del exterior; además esta práctica cree que poner esta planta en el espacio exterior representa una manera de establecer un límite simbólico entre el hogar y las influencias provenientes de afuera; y el balcón adquiere importancia porque conecta directamente la vivienda con el entorno, funcionando como una zona de transición.

Qué significado tienen las espinas para el Feng Shui

Por otro lado, hay que explicar el significado que tienen las espinas del cactus para el Feng Shui y es que son el elemento que diferencia al cactus de otras plantas y es que representa una barrera simbólica frente a conflictos, tensiones, malas intenciones que podrían entorpecer el entorno; por lo que esta planta puede recibir el significado de guardián del hogar, en especial cuando se ubica en balcones.