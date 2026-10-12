¡INESPERADA DESPEDIDA! Un integrante de La Granja VIP se va del reality y sorprende a todos; no estaba nominado

En esta Gala de Eliminación, nuestro conductor Adal Ramones dio la noticia de que no solamente iba a haber un eliminado, sino que alguien muy importante de La Granja VIP tendría que abandonar las instalaciones. Los Granjeros no esperaban la noticia, por lo cual fue una sorpresa muy grande para todos y para algunos fue un golpe bastante fuerte.

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¿Cómo fue la llegada de la yegua a La Granja VIP?

Fue un jueves 17 de septiembre cuando la Yegua llegó a La Granja VIP y el Tío Pepe anunció que no llegaba sola, pues se encuentra embarazada. La Yegua no tenía nombre, por lo que se les pidió a los Granjeros que la bautizaran con un nombre único y especial. Todos estuvieron de acuerdo en que se llamara Esther y este nombre fue elegido en honor al perrito de Azalia, quien falleció días antes de la llegada de la Yegua.

Todos quedaron encantados con Esther, le dieron todas las atenciones que requería, además de que se volvió la confidente para muchos, quienes le iban a contar sus secretos o simplemente desahogarse.

¡Hay nueva integrante en La Granja VIP! Así fue la bienvenida que los granjeros le dieron a Esther

¿Por qué Esther, la Yegua tuvo que irse de La Granja VIP?

Adal Ramones les explicó a los Granjeros que Esther tenía que abandonar La Granja VIP por problemas de salud, fue evaluada previamente por expertos, quienes tuvieron la decisión final de que Esther este en otro lugar para recibir atención personalizada, pues recordemos que esta en gestación y para toda la producción el bienestar de nuestros animales es primordial.