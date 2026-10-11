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Cómo hacer un cráneo de yeso, la manualidad perfecta para hacer con niños en el Día de Muertos
Es ideal para hacer con los niños y cuya dificultad es fácil.
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El Día de Muertos es una de las celebraciones más importantes que tiene la cultura de nuestro país y que es muy esperada por miles de personas, teniendo en cuenta que prepararán los altares con ofrendas para recibir a aquellas personas que ya no están. Además, es una gran oportunidad para que los más pequeños se sumen a esta iniciativa y es por eso que se pueden hacer todo tipo de manualidades, por lo que te vamos a compartir cómo hacer un cráneo de yeso con simples materiales.
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Tal como lo mencionamos, el Día de Muertos es quizás más importante que Halloween en nuestro país y es que se trata de una fecha en la que se conmemora y se recuerda a las personas que no están en el plano físico y se cree que vuelven del otro plano nuevamente en sus hogares, por lo que se realizan todo tipo de ofrendas y altares en los hogares.
Entre las figuras que no pueden faltar para el Día de Muertos se encuentran las guirnaldas, las catrinas y los cráneos de yeso, que son figuras representativas en esta fecha. Por eso, es que podrás hacer manualidades sin gastar mucho dinero e involucrar a los niños es una gran idea, porque podrán desarrollar su imaginación y porque es ideal para pasar tiempo en familia, por lo que así podrás hacer el cráneo de yeso con tus hijos.
Materiales para el cráneo de yeso
- Moldes de cráneo
- Yeso
- Agua
- Vasos o recipientes desechables para mezclar el yeso
- Cuchara o espátula de plástico
- Pinturas acrílicas de varios colores
- Pinceles de varios tamaños
- Barniz transparente
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Cómo hacer el cráneo de yeso
- Mezclar el yeso en polvo con agua en un recipiente desechable y asegúrate con las indicaciones del fabricante
- Verter el yeso en los moldes de calavera cuando esté bien mezclado y asegurarte de que se distribuya uniformemente
- Dejar que el yeso se seque por completo, dependiendo del tamaño del molde y cuando esté totalmente seco, desmoldar el cráneo
- Usar pinturas acrílicas para darle color y vida; pintar toda la superficie del cráneo de blanco para que sea más fácil agregar detalles coloridos encima y luego dibujar diseños con los pinceles finos
- Aplicar barniz opcional para proteger la pintura y darle un acabado brillante
- Dejar que el cráneo se seque por completo después de aplicar otra capa de barniz
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