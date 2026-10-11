El Día de Muertos es una de las celebraciones más importantes que tiene la cultura de nuestro país y que es muy esperada por miles de personas, teniendo en cuenta que prepararán los altares con ofrendas para recibir a aquellas personas que ya no están. Además, es una gran oportunidad para que los más pequeños se sumen a esta iniciativa y es por eso que se pueden hacer todo tipo de manualidades, por lo que te vamos a compartir cómo hacer un cráneo de yeso con simples materiales.

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Tal como lo mencionamos, el Día de Muertos es quizás más importante que Halloween en nuestro país y es que se trata de una fecha en la que se conmemora y se recuerda a las personas que no están en el plano físico y se cree que vuelven del otro plano nuevamente en sus hogares, por lo que se realizan todo tipo de ofrendas y altares en los hogares.

Entre las figuras que no pueden faltar para el Día de Muertos se encuentran las guirnaldas, las catrinas y los cráneos de yeso, que son figuras representativas en esta fecha. Por eso, es que podrás hacer manualidades sin gastar mucho dinero e involucrar a los niños es una gran idea, porque podrán desarrollar su imaginación y porque es ideal para pasar tiempo en familia, por lo que así podrás hacer el cráneo de yeso con tus hijos.

Materiales para el cráneo de yeso

Moldes de cráneo

Yeso

Agua

Vasos o recipientes desechables para mezclar el yeso

Cuchara o espátula de plástico

Pinturas acrílicas de varios colores

Pinceles de varios tamaños

Barniz transparente

Cómo hacer el cráneo de yeso