El Día de Muertos es una de las celebraciones más importantes que tiene la cultura de nuestro país y que es muy esperada por miles de personas, teniendo en cuenta que prepararán los altares con ofrendas para recibir a aquellas personas que ya no están. Además, es una gran oportunidad para que los más pequeños se sumen a esta iniciativa y es por eso que se pueden hacer todo tipo de manualidades, por lo que te vamos a compartir cómo hacer un cráneo de yeso con simples materiales.

Julio Camejo EXPLOTA al saber quién fue el Peón de Oro de la sexta semana de La Granja VIP , elegido por Kunno

Tal como lo mencionamos, el Día de Muertos es quizás más importante que Halloween en nuestro país y es que se trata de una fecha en la que se conmemora y se recuerda a las personas que no están en el plano físico y se cree que vuelven del otro plano nuevamente en sus hogares, por lo que se realizan todo tipo de ofrendas y altares en los hogares.

Entre las figuras que no pueden faltar para el Día de Muertos se encuentran las guirnaldas, las catrinas y los cráneos de yeso, que son figuras representativas en esta fecha. Por eso, es que podrás hacer manualidades sin gastar mucho dinero e involucrar a los niños es una gran idea, porque podrán desarrollar su imaginación y porque es ideal para pasar tiempo en familia, por lo que así podrás hacer el cráneo de yeso con tus hijos.

Materiales para el cráneo de yeso

  • Moldes de cráneo
  • Yeso
  • Agua
  • Vasos o recipientes desechables para mezclar el yeso
  • Cuchara o espátula de plástico
  • Pinturas acrílicas de varios colores
  • Pinceles de varios tamaños
  • Barniz transparente
@academiadeartepablomejia Procesó completo !! cómo hacer un craneo de yeso #academiadeartepablomejia #cuenca#ecuador #arte #escultura #arcilla ♬ Take on me(抖音DJ版) - MC九凌

Cómo hacer el cráneo de yeso

  1. Mezclar el yeso en polvo con agua en un recipiente desechable y asegúrate con las indicaciones del fabricante
  2. Verter el yeso en los moldes de calavera cuando esté bien mezclado y asegurarte de que se distribuya uniformemente
  3. Dejar que el yeso se seque por completo, dependiendo del tamaño del molde y cuando esté totalmente seco, desmoldar el cráneo
  4. Usar pinturas acrílicas para darle color y vida; pintar toda la superficie del cráneo de blanco para que sea más fácil agregar detalles coloridos encima y luego dibujar diseños con los pinceles finos
  5. Aplicar barniz opcional para proteger la pintura y darle un acabado brillante
  6. Dejar que el cráneo se seque por completo después de aplicar otra capa de barniz