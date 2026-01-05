12 modelos de uñas minimalistas que te harán ver cara y con las manos hasta lujosas

Las uñas minimalistas son el camino más rápido para elevar tu manicura, especialmente si quieres decir más con menos detalles. En esta selección de 12 modelos te mostramos opciones que te harán lucir sofisticada, lujosa y que aparentan ser caras.

De acuerdo con la revista de moda Glamour, el lujo no siempre se trata de excentricidades; por el contrario, lo silencioso puede darte un estilo old money, que se puso de moda desde hace algunos años . Estas propuestas son fáciles de llevar y una apuesta segura.

Uno por uno, los modelos de uñas minimalistas que se ven lujosas

French clásico ultra delgado: base nude o rosada con una línea blanca finísima en la punta, se pintan con pincel fino para mantener el estilo limpio y combina perfecto con trajes sastre, blazers y vestidos formales o casual-chic.

Checa este diseño minimalista de las uñas francesas.|(ESPECIAL/Pinterest)

Micro French bicolor: versión moderna de la francesa con dos líneas muy suaves en colores neutros (blanco + beige o blanco + dorado), ideal con outfits minimalistas monocromáticos.

versión moderna de la francesa con dos líneas muy suaves en colores neutros (blanco + beige o blanco + dorado), ideal con outfits minimalistas monocromáticos. Nude puro con acabado glossy: esmalte nude transparente o rosa pálido con top coat brillante para un look pulido, que combina con absolutamente todo, desde jeans hasta vestidos de gala.

esmalte nude transparente o rosa pálido con top coat brillante para un look pulido, que combina con absolutamente todo, desde jeans hasta vestidos de gala. Soap nails translúcidas: acabado limpio y súper brillante que parece natural y recién hidratado; van con looks casual como blusas blancas y pantalones de lino o con vestidos elegantes.

acabado limpio y súper brillante que parece natural y recién hidratado; van con looks casual como blusas blancas y pantalones de lino o con vestidos elegantes. Líneas delgadas minimalistas: base clara con una o dos líneas finísimas en colores como negro o dorado; funcionan genial con blusa blanca, blazer beige o outfits estilo “quiet luxury”.

base clara con una o dos líneas finísimas en colores como negro o dorado; funcionan genial con blusa blanca, blazer beige o outfits estilo “quiet luxury”. Puntos delicados sobre nude: base nude con dos o tres puntos diminutos en tono contrastante como blanco, negro o dorado; elegante con vestidos suaves, faldas midi y accesorios discretos.

base nude con dos o tres puntos diminutos en tono contrastante como blanco, negro o dorado; elegante con vestidos suaves, faldas midi y accesorios discretos. Media luna invertida suave: tono pastel o nude con media luna en la base de la uña en color contrastante; combina con blazers y tops estructurados para un look chic sin esfuerzo.

tono pastel o nude con media luna en la base de la uña en color contrastante; combina con blazers y tops estructurados para un look chic sin esfuerzo. Negative space artístico: deja parte de la uña sin esmaltar formando espacios geométricos sutiles; va perfecto con outfits monocromáticos y joyería minimalista.

Las uñas minimalistas que te harán ver elegante.|(ESPECIAL/Pinterest)

Raya central delicada: una línea fina en el centro de cada uña sobre base clara; elegante con trajes de oficina o vestidos sobrios.

una línea fina en el centro de cada uña sobre base clara; elegante con trajes de oficina o vestidos sobrios. Marco mínimo (frame nails): contorno fino alrededor de la uña con esmalte neutro que resalta la forma natural; combina con pantalones de vestir y blusas minimalistas.

contorno fino alrededor de la uña con esmalte neutro que resalta la forma natural; combina con pantalones de vestir y blusas minimalistas. Doble French curva: dos líneas finas curvas en tonos neutros sobre base transparente dan dimensión sin recargar; ideal con outfit casual elegante y accesorios discretos.

dos líneas finas curvas en tonos neutros sobre base transparente dan dimensión sin recargar; ideal con outfit casual elegante y accesorios discretos. Borde dorado ultra fino: base nude con un borde metálico dorado muy delgado cerca de la punta; este toque sutil de lujo eleva cualquier look desde un little black dress hasta jeans y blazer.

Cuáles son los colores de uñas más sofisticados

Si eliges uno de estos diseños, pero quieres potenciar su elegancia con el color, Glamour recomienda escoger entre los colores que son considerados de la clase alta, como el Blanco Milky, Sheer Pink, Arena, Vino, Terracota, Champagne, y el clásico de clásicos: Negro.