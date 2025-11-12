14 ideas de peinados para las damas de honor: debes de ir a tono y aquí hay varias opciones que puedes usar

Las damas de honor son parte fundamental de cualquier casamiento. Acompañan a la novia en los momentos más especiales y aportan estilo y equilibrio al gran día. Por eso, los peinados que lleven no son un simple detalle: completa el look y ayuda a mantener la armonía visual de la boda.

Si tienes el agrado de cumplir este rol tan importante, vale la pena elegir un look que refleje tu personalidad. Hay opciones para todos los gustos: trenzas románticas, recogidos elegantes o melenas sueltas con ondas suaves. Lo esencial es sentirte cómoda y brillar junto a la protagonista de la ceremonia.

¿Qué tipos de peinados puede llevar una dama de honor?

Elegir el peinado ideal es una de las decisiones más importantes para una dama de honor. No solo debe complementar el vestido y el estilo de la boda, sino también reflejar su personalidad. Los recogidos elegantes son una apuesta clásica y sofisticada, perfectos para ceremonias formales o nocturnas. Aportan prolijidad y permiten lucir mejor los accesorios, como aros, peinetas o tocados.



Las trenzas románticas son perfectas para bodas al aire libre o de estilo campestre. Según Brides pueden ser laterales, en corona o mezcladas con flores naturales, aportando un toque fresco y femenino. Los semirrecogidos, por su parte, equilibran lo formal y lo relajado, dejando parte del cabello suelto para un efecto natural y armonioso.

Fuente: Canva Los peinados ideales realzan la belleza de cada dama de honor y completa su estilo.

pueden ser laterales, en corona o mezcladas con flores naturales, aportando un toque fresco y femenino. Los semirrecogidos, por su parte, equilibran lo formal y lo relajado, dejando parte del cabello suelto para un efecto natural y armonioso. Las ondas suaves o “beach waves” siguen siendo tendencia, ya que combinan elegancia y sencillez, especialmente en bodas de playa o estilo boho. Vogue España también destaca los moños bajos o despeinados, ideales para quienes buscan un look moderno y desenfadado sin perder glamour. Las colas altas o bajas son prácticas y versátiles, permitiendo lucir el rostro y complementar con accesorios o cintas.



siguen siendo tendencia, ya que combinan elegancia y sencillez, especialmente en bodas de playa o estilo boho. Vogue España también destaca los moños bajos o despeinados, ideales para quienes buscan un look moderno y desenfadado sin perder glamour. Las colas altas o bajas son prácticas y versátiles, permitiendo lucir el rostro y complementar con accesorios o cintas. Finalmente, el cabello suelto con accesorios como vinchas, perlas o pequeñas flores es una opción atemporal que resalta la belleza natural de la dama de honor. Lo más importante es elegir un peinado que acompañe la estética general del evento y con el que la persona se sienta cómoda y segura.

¿Cuáles son los colores más usados por las damas de honor?

No solo el peinado es fundamental, también elegir el color del vestido es una encrucijada. Además de armonizar con la temática de la boda, tiene que resaltar la belleza natural de cada una. Las tendencias cambian cada temporada, pero hay tonos que se mantienen como favoritos por su elegancia y versatilidad.

