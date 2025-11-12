inklusion logo Sitio accesible
14 ideas de peinados para las damas de honor: debes de ir a tono y aquí hay varias opciones que puedes usar

Desde trenzas románticas hasta recogidos elegantes o estilos sueltos con ondas, hay un peinado para cada dama de honor y tipo de boda. ¿Con cuál te identificas?

Agostina Olguín | DR
14 ideas de peinados para las damas de honor
Las damas de honor son parte fundamental de cualquier casamiento. Acompañan a la novia en los momentos más especiales y aportan estilo y equilibrio al gran día. Por eso, los peinados que lleven no son un simple detalle: completa el look y ayuda a mantener la armonía visual de la boda.

Si tienes el agrado de cumplir este rol tan importante, vale la pena elegir un look que refleje tu personalidad. Hay opciones para todos los gustos: trenzas románticas, recogidos elegantes o melenas sueltas con ondas suaves. Lo esencial es sentirte cómoda y brillar junto a la protagonista de la ceremonia.

¿Qué tipos de peinados puede llevar una dama de honor?

Elegir el peinado ideal es una de las decisiones más importantes para una dama de honor. No solo debe complementar el vestido y el estilo de la boda, sino también reflejar su personalidad. Los recogidos elegantes son una apuesta clásica y sofisticada, perfectos para ceremonias formales o nocturnas. Aportan prolijidad y permiten lucir mejor los accesorios, como aros, peinetas o tocados.

  • Las trenzas románticas son perfectas para bodas al aire libre o de estilo campestre. Según Brides pueden ser laterales, en corona o mezcladas con flores naturales, aportando un toque fresco y femenino. Los semirrecogidos, por su parte, equilibran lo formal y lo relajado, dejando parte del cabello suelto para un efecto natural y armonioso.
    Los peinados ideales realzan la belleza de cada dama de honor y completa su estilo.
    Fuente: Canva
    Los peinados ideales realzan la belleza de cada dama de honor y completa su estilo.
  • Las ondas suaves o “beach waves” siguen siendo tendencia, ya que combinan elegancia y sencillez, especialmente en bodas de playa o estilo boho. Vogue España también destaca los moños bajos o despeinados, ideales para quienes buscan un look moderno y desenfadado sin perder glamour. Las colas altas o bajas son prácticas y versátiles, permitiendo lucir el rostro y complementar con accesorios o cintas.
  • Finalmente, el cabello suelto con accesorios como vinchas, perlas o pequeñas flores es una opción atemporal que resalta la belleza natural de la dama de honor. Lo más importante es elegir un peinado que acompañe la estética general del evento y con el que la persona se sienta cómoda y segura.

¿Cuáles son los colores más usados por las damas de honor?

No solo el peinado es fundamental, también elegir el color del vestido es una encrucijada. Además de armonizar con la temática de la boda, tiene que resaltar la belleza natural de cada una. Las tendencias cambian cada temporada, pero hay tonos que se mantienen como favoritos por su elegancia y versatilidad.

  • Los tonos pastel son un clásico infalible. Rosas suaves, lavandas, celestes y verdes agua evocan frescura, romanticismo y delicadeza. Son perfectos para bodas primaverales o al aire libre, y combinan muy bien con decoraciones florales o ambientes naturales.
    Las damas de honor aportan armonía, estilo y elegancia a cada celebración, por eso, sus peinados son fundamentales.
    Fuente: Canva
    Las damas de honor aportan armonía, estilo y elegancia a cada celebración, por eso, sus peinados son fundamentales.
  • Los colores neutros como el beige, el champagne o el gris perla también son una apuesta segura. Transmiten sobriedad y elegancia, y se adaptan tanto a celebraciones diurnas como nocturnas. Además, realzan los accesorios y permiten que la novia destaque aún más sin perder armonía en el conjunto.
  • Por último, los tonos intensos —como el borgoña, el azul petróleo o el verde esmeralda— ganan terreno en bodas modernas y de invierno. Aportan profundidad, fuerza y un toque sofisticado que resalta en fotografías. Estos colores dan presencia sin robar protagonismo, creando un equilibrio perfecto con el vestido blanco de la novia.
Consejos y Tips de Belleza
Tendencias
