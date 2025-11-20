23 ideas de dibujos para colorear sencillos y bonitos... para niños y niñas: los puedes imprimir

Pasar tiempo con niños y niñas pintando dibujos divertidos siempre es un plan especial. Para compartir una actividad creativa con tus hijos, sobrinos o nietos, solo tienes que elegir las imágenes que más te gusten, imprimirlas y usarlas como inspiración para crear juntos un pequeño libro lleno de color e imaginación. Es una manera sencilla y encantadora de disfrutar un momento agradable.

Cada trazo y cada color elegido se convierte en una oportunidad para acercarte más a ellos. Además, cuando los chiquillos digan que están aburridos, no tendrán excusa: podrán abrir el libro, elegir una imagen y ponerse a pintar. Así, estas actividades no solo los entretienen, sino que fortalecen el vínculo y crean recuerdos que durarán para siempre.

¿Por qué es bueno dibujar para los chicos?

Dibujar es especialmente bueno para los niños porque no solo estimula su creatividad, sino también su memoria. Según un estudio citado por la BPS (British Psychological Society), el acto de dibujar algo tiene un “beneficio enorme” para recordar, comparado con simplemente escribirlo. Al dibujar, los niños procesan la información de manera más profunda, lo que les ayuda a retenerla mejor.

Además, cuando dibujan, los chicos integran diferentes formas de codificar los datos: usan lo visual (la imagen que están creando), lo semántico (entienden lo que significa lo que dibujan) y lo motor (el movimiento de la mano al dibujar). La investigación menciona que esta combinación fortalece el rastro de memoria y hace que lo que aprenden sea más duradero.

Por otro lado, dibujar no exige ser un artista talentoso: incluso dibujos simples o garabatos pueden generar el mismo beneficio en la memoria. Esto es muy valioso para los niños, porque incluso si no dibujan „bien“, ya están aprovechando una herramienta poderosa para aprender, recordar y crecer cognitivamente.

¿Qué es importante a la hora de dibujar?

Primero, es importante que el niño entienda que dibujar no tiene que ser una obra maestra. Según Viget, el propósito del boceto no es la perfección, sino capturar la idea, la emoción o la dirección. Esto permite que el niño dibuje más libremente, sin presiones, y se concentre en plasmar sus pensamientos más que en los detalles pulidos.

En segundo lugar, es clave fomentar que dibuje con frecuencia y desde temprano. Es importante tener en cuenta que “sketch early, sketch often”: es decir, que la práctica del dibujo no sea algo esporádico, sino una actividad habitual. Al hacer bocetos regularmente, el niño desarrolla su capacidad de observar, imaginar y plasmar ideas, y también fortalece su confianza para experimentar sin miedo.

Finalmente, también se puede incentivar que anote sus ideas mientras dibuja. En el artículo se recomienda tomar notas junto al boceto para explicar lo que está pensando, lo que ese dibujo representa o hacia dónde va la idea. Para un niño, esto puede ser muy útil: no solo como apoyo para recordar lo que quiso expresar, sino también para conectar el dibujo con sus pensamientos y emociones, ayudando a dar sentido a su proceso creativo.