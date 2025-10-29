Estas son las 3 ciudades de México que no son CDMX y tendrán increíbles festejos por Día de Muertos

El Día de Muertos se vive en México de manera única y todas las ciudades del país festejan a lo grande. Así es el caso de la Ciudad de México, que cuenta con una amplia programación de actividades.

¡Tradición y glamour! Checa esta pasarela de catrinas de neón para Día de Muertos TV Azteca [VIDEO] ¿Te gusta brillar y robar las miradas? Kristal Silva presenta una pasarela de catrinas de neón, para lucirte en este Día de Muertos y las fiestas de Halloween.

Pero también se programaron actividades para el resto de las ciudades del país. Estos son los sitios que tienen una agenda imperdible de eventos para homenajear a los seres queridos fallecidos en el Día de Muertos 2025.

Te puede interesar: 4 signos zodiacales recibirán la gracia divina debido a la cuadratura entre el Sol en Escorpio y la Luna en Acuario

Actividades programadas para celebrar Día de Muertos en Guadalajara, Guanajuato y Monterrey

Cada región del país festeja el Día de Muertos de manera única y sentida. La llegada de las ánimas se vivirá de forma mágica en Guadalajara, Guanajuato y Monterrey.

Día de Muertos en Guadalajara

La capital del estado de Jalisco programó festejos para todos los gustos. Están vigentes los talleres de pan de muerto hasta recorridos nocturnos. La principal atracción es el parque temático.

Calaverandia: primer parque temático dedicado al Día de Muertos. Es una experiencia llena de espectáculos multimedia, música en vivo, comidas deliciosas y tecnología interactiva.

Caminata nocturna por el Museo Panteón Belén

Feria del Cartón en el Parque Morelos

Festival de Muertos “Tradición Viva” en Tlaquepaque: el tema principal del evento es el fútbol, para anticipar la llegada de la Copa Mundial de la FIFA.

Exposición temporal de cartonería: 80 catrinas y calaveras de 23 artistas jaliscienses.

Festival de Pan de Muerto

Te puede interesar: Los 3 signos que serán coronados de abundancia a partir de este 29 de octubre gracias al ingreso de Mercurio en Sagitario

Día de Muertos en Guanajuato

La ciudad de calles, callejones y recintos históricos que cuentan leyendas ancestrales, tiene vigente el Festival de Día de Muertos del 29 de octubre al 2 de noviembre. Pero también las siguientes actividades:

Paseo por la Calle Subterranea: recorrido sensorial que evoca el Mictlán en el Túnel de Tradición. Se hace una ofrenda monumental dedicada a José Alfredo Jiménez.

Callejoneadas Macabras: recorrido tradicional por el Centro Histórico con elementos teatrales que cuentan las leyendas de personajes como La Llorona y mojigangas.

Procesión de los Angelitos: marcha silenciosa que honra a los infantes fallecidos. Parte desde la Ex Estación del Ferrocarril y culmina en la Plaza Allende.

Tapete de la Muerte (calle de Sopeña): obra efímera de arte colectivo hecha con aserrín, flores y pigmentos naturales.

Retorno al Mictlán: experiencia para vivir la cosmovisión indígena sobre el tránsito del alma. El teatro, la danza y la música se unen para narrar el viaje espiritual por los 9 niveles del Mictlán.

Recorridos nocturnos al Panteón de Santa Paula y Museo de las Momias

Desfile de Catrinas y Catrines

Día de Muertos en Monterrey

Los festejos en Monterrey incluyen museos, paseos nocturnos en bicicleta y conciertos. Además de deliciosos platillos, estas son las actividades programadas.