Los 3 signos que serán coronados de abundancia a partir de este 29 de octubre gracias al ingreso de Mercurio en Sagitario

Mercurio ha ingresado en la casa de Sagitario este miércoles 29 de octubre. Dicho planeta permanecerá durante algunas semanas en esa casa del zodiaco, pero luego retrogradará en Escorpio. Su tránsito directo por los grados sagitarianos favorece de manera directa a algunos signos zodiacales.

Esta es la energía cósmica disponible del tránsito de Mercurio en Sagitario. Estas son las personas más favorecidas por su influencia energética durante los últimos días de octubre y algunos días de noviembre.

¿Qué significa el ingreso de Mercurio en Sagitario según la astrología?

El ingreso de Mercurio en Sagitario marca un cambio energético notable en el plano mental y comunicativo. Después de la profundidad y la introspección de Mercurio en Escorpio, esta posición abre un tiempo de expansión mental y optimismo. Es una etapa de al menos 3 semanas en donde la mente se libera y quiere explorar nuevas ideas, filosofías y horizontes.

Mercurio representa la mente, la comunicación, el pensamiento y el aprendizaje. En Sagitario (signo regido por Júpiter), este planeta se impregna de una energía entusiasta, aventurera y filosófica. Su influencia impulsa a pensar en grande, a ver más allá de los detalles y a enfocarse en el significado profundo de las cosas. La curiosidad mental se amplía hacia temas de culturas, espiritualidad y viajes.

Los 3 signos bendecidos con abundancia a partir de este 29 de octubre gracias al tránsito de Mercurio en Sagitario

Las personas favorecidas por el tránsito de Mercurio en Sagitario en 2025 son las que nacieron con Sol o Ascendente en los siguientes signos zodiacales. Pero toda interpretación astrológica siempre dependerá del conjunto de aspectos planetarios del momento y la carta astral individual:

Géminis

Libra

Sagitario

Los nativos de estos signos zodiacales pueden experimentar una apertura mental y visión más amplia del presente. Es un excelente período para aprender algo nuevo, estudiar, enseñar o viajar. Las ideas se vuelven más optimistas.

Durante este tránsito, las palabras se llenan de franqueza, pasión y fe, pero también pueden volverse demasiado directas o idealistas. La mente busca sentido, inspiración y expansión. Además, la comunicación puede volverse más directa y sincera. Se potencia la franqueza, pero conviene cuidar el tono para no parecer impulsivo o arrogante.

Por otra parte, este periodo de abundancia llega con la expansión de la mente e ideas innovadoras, sobre todo relacionadas con proyectos educativos, culturales o de comunicación. La energía favorece el entusiasmo, pero también invita a no dejarse llevar por el exceso de confianza o la falta de detalle. Según al astrología, el universo invita a soltar el miedo a equivocarse y a atreverse a compartir ideas con esperanza y alegría.