¿Cuándo será el Desfile de Día de Muertos? Así puedes seguirlo EN VIVO por Azteca UNO

Este próximo fin de semana una de las principales avenidas de la Ciudad de México se verá envuelta de color y tradición con el tan esperado Desfile de Día de Muertos, el cuál podrás seguir a través de la comunidad de tu casa por la señal de Azteca UNO o nuestro sitio web oficial.

Será el sábado 01 de octubre cuando este gran desfile celebre una de las tradiciones más queridas por las y los mexicanos, misma que haremos llegar a todos los hogares de México en un día tan especial para los televidentes.

¿Cuándo y a qué hora será el desfile de Día de Muertos?

Este desfile comenzará su concentración en punto de las 2:00 pm, por lo que se prevé que su inicio inicie poco más de una hora después. Si este año no puedes asistir o prefieres seguir este tipo de eventos desde casa, no te pierdas la señal de Azteca UNO, por donde podrás seguir cada detalle en punto de las 3:00 pm.

Así que ahora no tienes pretexto para no seguir este gran Desfile de Día de Muertos, mismo que en los últimos años se ha ganado un lugar en el corazón de los habitantes de la Ciudad de México y poco a poco se ha hecho de fama internacional, donde los colores y la tradición se hacen más que presentes.

¿En dónde será este desfile?

El Desfile de Día de Muertos 2025 tendrá como salida la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec y avanzará sobre la avenida Paseo de la Reforma con dirección al Zócalo de la CDMX, donde tendrá un cierre con música, danza, fuegos artificiales y carros alegóricos.

Se espera que dicho evento tenga una duración de cinco horas, en la que podremos ver a miles de participantes caracterizados de sus respectivos contingentes, quienes harán un fin de semana único en la capital.