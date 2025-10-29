Ex de Octavio Ocaña es criticada por no poner la foto del actor en su ofrenda de Día de muertos

Nerea Godínez es la ex de Octavio Ocaña, joven que vivió y sobrellevo la muerte del actor de “Vecinos”, situación que al día de hoy sigue generando mucha controversia entre los usuarios, por la forma en que ocurrieron los hechos tan repentinamente.

El culpable en la muerte de Octavio Ocaña deberá pagar los daños a la familia [VIDEO] Leolpoldo Azuara, el culpable de la muerte en el caso de Octavio Ocaña fue sentenciado y tendrá que pagar a la familia del actor los daños ocasionasionados.

Recientemente, Nerea fue encarada por una internauta, quien la criticó por no colocar la foto de la personalidad de televisión en su ofrenda de Día de Muertos. Ante los hechos, Godínez no se quedó callada y dio su opinión al respecto.

¿Qué comentó la novia de Octavio Ocaña?

Todo el pleito empezó en redes sociales, cuando la ex de Octavio Ocaña subió imágenes donde se veía su altar, pero hubo una internauta que la encaró, criticando a la usuaria por no haber colocado la foto del actor en su ofrenda de Día de Muertos, tachándola de igualada y que no era capaz de afrontar las críticas.

Ante los comentarios, Nerea no se dejó intimidar y lanzó su contraataque, mencionando que la internauta no la conocía, y que si no le parecía lo que decían, podía dejarla de seguir, para finalmente tachar a la usuaria de metiche y tonta.

Nerea argumentó que Octavio no aparece en el altar, debido a que se trata de una ofrenda exclusiva de mascotas para el Día de Muertos, además de dejar en claro que no tiene la obligación de colocarlo. Explicando con toda claridad la situación que estaba experimentando.

¿Qué le pasó a Octavio Ocaña?

No olvidemos que el actor Octavio Ocaña falleció el 29 de octubre del 2021 a sus 22 años, quien después de una persecución, falleció a causa de un disparo en la cabeza. Aunque ya han pasado 4 años desde su muerte, la noticia conmocionó al público, en especial considerando que se encontraba trabajando en la serie de “Vecinos”.

Igualmente, la ex de la celebridad, tuvo que sobrellevar su luto durante mucho tiempo, pero ahora ya se encuentra en una nueva etapa de su vida, con una nueva pareja y la llegada de un nuevo bebé.