3 cosas que debes saber antes del inicio de Exatlón México

Grandes sorpresas se llevaron los fieles seguidores del reality Exatlón México, pues se dio a conocer que una temporada más llegará a las pantallas, y en esta ocasión, Antonio Rosique dio a conocer algunos detalles que dejaron a todos sorprendidos.

De acuerdo con lo que se sabe, en esta temporada se contará con dos ganadores, un hombre y una mujer, los cuales podrían ganar un millón de pesos. Sin embargo, en esta ocasión se contarán con nuevas caras que podrían ser una gran competencia para los ya conocidos.

Te puede interesar: No solo Mati y Evelyn: estas son las otras participantes de Exatlón México que se volvieron pareja

¿Qué debes saber sobre la nueva temporada de Exatlón México?

Por tal razón, la máxima autoridad reveló que quienes quieran entrar deberán de pasar una evaluación y practicar actividades físicas constantemente, pues las pruebas van a ser mucho más demandantes, así lo reveló el conductor del reality a ‘Ventaneando’.

Intentamos que surjan nuevas generaciones, nuestras figuras son atletas profesionales, pero es hora de abrir las puertas para aquellos que quieran ser participantes de Exatlón México, pero deben ser atletas ágiles y fuertes, que hayan hecho deporte toda su vida, a lo mejor no de una forma profesional, pero sí constante

Antonio Rosique, también reveló los detalles sobre la fecha en la que va a comenzar la novena temporada de Exatlón México, la cual arrancará el 1 de septiembre de 2025.

El 1 de septiembre ya estamos al aire de regreso, somos muy privilegiados de que se volvió un clásico, ya es la novena temporada, se convirtió en una costumbre y en mi familia (...) Apenas termine Survivor México e inmediato entramos nosotros

Además, detalló que esta temporada se va a dividir en dos partes, en la primera etapa viejos conocidos van a competir en una copa contra los representantes de otros países.

También te puede interesar: Antonio Rosique, la persona detrás de “La Máxima Autoridad” de Exatlón México

Vamos con una temporada diferente dividida en dos, primero arrancamos con la Exatlón Cup con nuestros campeones de otras ediciones, por ejemplo los más ganadores como ‘Koke’ Guerrero y Mati Álvarez, los más queridos como Ernesto Cazares y Daniel Corral, los campeones vigentes Evelyn Guijarro y el ‘Mono’ Ozuna, es un equipazo

Una vez que concluya esto, comienza el draft con los candidatos y quienes queden elegidos, podrán integrarse a la temporada regular que finaliza en 2026.