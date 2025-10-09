¡Adiós Kike Mayagoitia! Emotivamente, Venga La Alegría se despide del conductor

Este no fue un programa cualquiera en Venga La Alegría, sino uno muy especial donde nos despedimos de un gran amigo, compañero y conductor. Hoy fue el último programa de nuestro querido Kike Mayagoitia en el matutino que sin duda le ha cambiado la vida en muchos aspectos y así fue su despedida.

La despedida de Kike Mayagoitia del matutino Venga La Alegría

Sabíamos que este momento iba a llegar, desde que se anunció que Kike Mayagoitia estaría en La Granja VIP y como no hay plazo que no llegue ni fecha que no se cumpla, este día con mucha emoción, pero también sentimientos encontrados, le dijimos “hasta pronto” a nuestro querido amigo.

Un gran ser humano, excelente padre, esposo, compañero y amigo... Cynthia de la Vega, esposa de Kike le mandó un hermoso mensaje para darle ánimos en esta nueva etapa de su vida, donde deja el foro para adentrarse en una granja.

“Kike tiene ese instinto protector, es un caballero, sé que a las mujeres les va a ayudar muchísimo en esta experiencia, en este reality”.

Entre lágrimas, Cynthia habló sobre el enorme sacrificio que está haciendo Kike tanto como ella y sus hijos, pues les cuesta mucho alejarse, ya que siempre han estado juntos, pero quiere que todo el público vea el gran ser humano que es su esposo.

Conductores se despiden de Kike Mayagoitia antes de su entrada a La Granja VIP

Los destrampados fueron los primeros en despedirse y darle unas palabras a Kike, pero no solo eso, sino que le dieron un garndioso regalo ¡atún!, para que no le falte la buena alimentación dentro de La Granja VIP.

Después de un gracioso momento, Viviann Baeza, quien le recordó que es una gran persona y sobre todo con ella ha sido protector, desde el momento en que pisó el foro de Venga La Alegría.

Tabata Jalil, refrendó su amor, cariño y admiración para el conductor, también le comentó que ellos estarán aponyándolo desde afuera y además, que estarán muy al pendiente de Cynthia.

Kike rompió en llanto durante su despedida, habló del amor tan grande que le tiene a su familia y valora desde ya el esfuerzo que su esposa esta haciendo.