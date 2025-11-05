Dile adiós a las bufandas: esta es la nueva tendencia para Navidad

Se aproxima el mes de diciembre y con él llegará la estación del invierno y las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Es por eso que prendas como las bufandas volverán a salir de los guardarropas para ayudarnos a enfrentar las bajas temperaturas aunque poco a poco podrían quedar de lado.

Tendencias que llegan de Europa se perfilan como dominantes de la moda de invierno por lo que muchos mexicanos podrían optar por dejar las bufandas y darles lugar a los puffer scarf.

¿Qué son los puffer scarf?

Los puffer scarf se han convertido en la nueva tendencia europea nacida o inspirada en las camperas infladas. Se trata de una bufanda acolchonada que se fabrica con materiales como poliéster o nylon.

Estas prendas son impermeables y ofrecen resistencia al viento por lo que son ideales para enfrentar las bajas temperaturas del invierno. Los puffer scarf, al igual que las bufandas, pueden combinarse con diversos abrigos y estilos por lo que su versatilidad es destacable.

¿Adiós a las bufandas de Navidad?

La tendencia de los puffer scarf se ha instalado con fuerza en Europa y reconocidas marcas como Balenciaga, Prada y Moncler le han dado lugar en sus colecciones. Por lo tanto, se estima que el uso de esta prenda llegue al resto del mundo y se quede.

Ante esto, se estima que la nueva tendencia europea podría significar el adiós a las bufandas, o al menos un hasta luego. El próximo invierno en México podría caracterizarse por la ausencia de las tradicionales bufandas de Navidad y darle la bienvenida a los puffer scarf para estar bien a la moda, y abrigados.