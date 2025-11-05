Lupita Villalobos dejó trabajo donde le pagaban 250,000 pesos al mes por ser influencer

El podcast de "Las Alucines" es uno de los más famosos actualmente y sus conductoras se convirtieron en personajes célebres del internet. Una de ellas es Lupita Villalobos, quien antes de hacerse viral, llevaba una vida bastante normal y tenía un trabajo "godín" por el que recibía un jugoso sueldo.

Sin embargo, el dinero no fue suficiente para ella y dejó de lado su carrera profesional para dedicarse a ser influencer. Así lo compartió durante una conversación con Moris Dieck, en donde recordó que cuando aún se dedicaba a lo corporativo, llegó a tener un sueldo de 250 mil pesos mensuales.

Instagram / @lupitavillalobosbeltran Antes de ser famosa en internet, Lupita Villalobos trabajaba en el área de Recursos Humanos

Dicha cantidad era el pago por las actividades que Lupita Villalobos hacía como directora de Recursos Humanos en una empresa con presencia a nivel nacional, rubro en el que ya tenía experiencia, pues empezó a laborar desde que se graduó. Y aunque siempre ha sido un tanto reservada con su trayectoria profesional, sí ha dicho que era muy feliz trabajando en oficinas, pero esto dejó de darle satisfacción conforme pasó el tiempo.

¿Por qué Lupita Villalobos renunció a su trabajo como RH?

Respecto a cómo tomó esta decisión, Lupita Villalobos mencionó que fue Juan, su actual esposo, el que la impulsó a perseguir sus sueños, asegurándole que la veía mucho más contenta cuando estaba grabando videos que cuando debía ir a su trabajo. Por lo que se atrevió a renunciar para así poder enfocarse de lleno a la creación de contenido.

"Dejé 250 mil pesos mensuales seguros, por nada, porque yo no ganaba nada de redes", contó. A la distancia, esta elección habría sido muy favorable, pues actualmente se dedica de lleno a lo digital y ya tiene campañas con prestigiosas marcas.

@morisdieck Dejé 250K al mes por ser Alucin Escucha el episodio completo de Dimes y Billetes en Spotify y YouTube. ♬ original sound - MorisDieck

¿Cómo se hizo famosa Lupita Villalobos?

Antes de su etapa con "Las Alucines" con Kass Quezada, Lupita Villalobos ya era sumamente conocida en el mundo de las redes sociales gracias al contenido de comedia que hacía. Sus videos más virales eran parodias de situaciones cotidianas y burlas a sus propias desgracias.

Precisamente fue esta habilidad de reírse de sí misma lo que la catapultó a la fama, todo gracias a que contó las infidelidades de su exesposo. Este tema causó furor entre los internautas, en especial porque detalló los métodos extremos a los que recurrió para comprobar que la estaban traicionando.

Instagram / @lasalucines_podcast Lupita Villalobos y Kass Quezada tienen uno de los podcast más exitosos del momento

Fue así que su popularidad se incrementó y consolidó una numerosa base de fans, que la apoyaron a distancia cuando recibió una denuncia por hablar de su antiguo matrimonio. Sobre cómo terminó esta bochornosa situación, se sabe que ganó la demanda y poco después encontró el amor otra vez con Juan, su nuevo esposo, con el que se casó en una lujosa boda en España.