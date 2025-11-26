La grave lesión que sufrió un reconocido chef televisivo

La vida de los famosos no siempre es positiva cuando están delante de las cámaras y un ejemplo reciente de ello es lo que le tocó vivir al reconocido chef Guy Fieri. En el marco de la grabación de su programa, el cocinero tuvo un accidente que le provocó una grave lesión en una de sus piernas.

El hecho no pasó desapercibido ya que durante el accidente estaban por trabajar con una gran cantidad de participantes, mientras Guy Fieri pasaba a cirugía. Lo sucedido ha despertado las alarmas entre los seguidores del chef ya que se movilizará por un tiempo en silla de ruedas.

¿Qué le pasó a Guy Fieri?

De acuerdo con lo que trascendió, Guy Fieri se encontraba en el marco de las grabaciones de su programa “Flavor Town Food Fight” cuando intentó saltar unas escaleras. “Me resbalé por unos escalones. Un pie se fue hacia adelante y el otro quedó atrapado en el umbral”, explicó en una entrevista cedida a Fox News.

“Me estiró”, remarcó el chef y explicó que “cuando mi pierna derecha se comprimió fue el punto de debilidad”, dejando en claro que se trataba de una lesión grave. Guy Fieri precisó que su médico le dijo que “nunca había visto un desgarro en la parte más grande y gruesa de los cuádriceps, por la mitad”.

¿Cuál es el estado de salud de Guy Fieri?

Tras el incidente, Guy Fieri tuvo que ser derivado de urgencia a un hospital en donde los profesionales de la salud decidieron ingresarlo de inmediato al quirófano. Los médicos debían asegurarse que “el músculo no retrocediera”, por lo que fue intervenido quirúrgicamente.

El reconocido chef deberá movilizarse por un tiempo utilizando una silla de ruedas mientras su pierna se recupera. La lesión deberá sanar mientras Guy Fieri analizará cómo afrontar las próximas grabaciones de su programa del cual lamentó que “teníamos a 125 personas en el set, todos listos y yo en cirugía”.