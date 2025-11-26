Lili Estefan impacta con revelación sobre Fátima Bosch en Miss Universo

Lili Estefan ha dado a conocer un momento difícil que atravesó Fátima Bosch, en el certamen de Miss Universo 2025. Esto pasó luego de que surgió la polémica con Nawat Itsaragrisil, director de Miss Grand International.

La presentadora dio a conocer el momento en que supuestamente la mexicana estuvo a punto de abandonar la competencia, tras recibir una fuerte presión en el certamen.

¿Qué fue lo que dijo Lili Estefan de Fátima Bosch?

Según lo que manifestó Lili Estefan, la situación de Fátima Bosch alcanzó un punto crítico que dejó a la concursante emocionalmente vulnerable. “Recuerdo verla a ella llorando y que le el director le dijo, recoge que nos vamos”, expresó.

Así es que agregó a que Fátima pensó en dejar el certamen Miss Universo 2025, esto por supuesto se dio unos días antes de ser coronada como la ganadora del certamen de belleza.

“Eso lo hablamos con ella porque llegó un momento en que Fátima pensó que ya se iba de la competencia”, explicó. Además la presentadora dijo que ante la situación decidió intervenir y darle apoyo a la joven.

“¿Y yo recuerdo decirle a Fátima cómo te vas a ir has luchado demasiado para llegar a un Miss Universo y ahora por qué este hombre te dice eso?”, relató, subrayando el desconcierto que vivieron juntas ante la presión ejercida.

La presentadora también reveló que insistió en que Bosch no abandonara Miss Universo 2025 por una imposición externa.“¿Te vas a dejar?”,manifestó haberle dicho con firmeza la candidata mexicana.

Según Lili, su mensaje para Fátima fue claro y directo, pues recordó haberle dicho: “No te vas, te quedas y te pones más firme que nunca”.De esta manera es que pudo mantenerle el ánimo para que siguiera en la competencia ya no renunciara su esfuerzo en el escenario internacional.

