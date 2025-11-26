Sergio Mayer Mori revela preocupación por posible traición en La Granja VIP: “En donde me suban el viernes, yo me desconecto”

Parece que desde la nominación de Kike Mayagoitia en la Asamblea de la semana pasada, Sergio Mayer Mori se colocó en el ojo del huracán y sus compañeros ya no le dejarán pasar los polémicos movimientos de su estrategia, pues el ex Capataz está más que al tanto que podría ser uno de los nominados de la próxima placa.

"Si estoy en una placa con Alberto, Alfredo y César, me voy": Sergio se muestra inquieto

Durante el lavado de platos de este día, Sergio Mayer Mori le compartió a Fabiola Campomanes su preocupación por subir al cuadro de nominados en la próxima ceremonia de doble traición, debido a que tendría muchas menos opciones para conseguir votos del público; "en donde me suban el viernes, yo me desconecto", exclamó el ex Capataz.

Cuando la primera nominada de esta semana le preguntó la razón de su inquietud cuando se serían sus "amigos" los que crearían ese escenario, Mayer Mori negó que fuera el caso y que debido a que cada vez hay menos personas al interior de La Granja VIP, sus opciones de ser nominado se incrementan.

Sergio profundizó en la idea de que siente que no tiene suficiente apoyo afuera y que sería uno de los participantes menos populares de la competencia, ya que puso como ejemplo que en un escenario en el que compartiera la placa de nominados con 'El Patrón' Alberto del Río, Alfredo Adame y César Doroteo, garantizó que él sería el eliminado; "no es tan difícil de razonar", señaló Mayer Mori.

Fabiola, por otro lado, le respondió que aunque tampoco tiene la popularidad de esos granjeros, no tendría miedo de estar en el cuadro de nominados; sin embargo, Sergio insistió en su "conocimiento" y que no ha hecho cosas "indispensables" en un reality show.

Además, comentó que por eso le ha insistido a Fabiola en que lo nomine en la Asamblea de esta noche, ya que con eso podría participar en el juego de salvación del próximo jueves y así pueda salir de la placa.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará una nueva Asamblea en la que conoceremos a los dos nominados de La Granja VIP que se unirán a Fabiola Campomanes y Kim Shantal; la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.