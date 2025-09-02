Mamá rompe en llanto al dejar a su hijo por primera ocasión en la escuela | VIDEO

Este lunes 1 de septiembre, cuando millones de estudiantes de nivel básico regresaron a clases para comenzar con un nuevo ciclo escolar, para muchos pequeños fue el primer día de escuela, por lo que las emociones estuvieron a flor de piel entre las mamás y los papás de los menores.

En los últimos años, ya es muy común ver a varios padres de familia derramar unas cuantas lágrimas cuando se trata de dejar a sus pequeños en el primer día de kínder, tal es el caso de una mujer que se hizo viral en las redes sociales.

Mamá rompe en llanto al dejar a su hijo en el kínder

De acuerdo con el video que se compartió en redes sociales, la mamá no pudo contener las lágrimas y hasta se arrodilló en la puerta de su escuela, pues su pequeño comenzaba una nueva etapa. Sin embargo, en las plataformas digitales esto generó muchas opiniones.

Se sabe que estos hechos ocurrieron en Chiapas, donde una mujer se muestra muy emocional por mandar a su hijo a la escuela, estos hechos fueron compartidos por medio de un padre de familia que estaba en el lugar, aunque las opiniones se mostraron divididas; algunos usuarios se identificaron con la madre, otros no dudaron en criticar la reacción que tuvo la señora.

“Caray ese momento solo lo podemos entender las que somos mamás, es un gran paso en que ella necesita apoyo no críticas.” y “La empatía manda a no grabarla y ver si necesita ayuda. Si sólo van a burlarse de ella recuerden que ustedes también tienen mamá, y tuvo sus problemas.”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Sin embargo, las cosas se esclarecieron al final, pues se reveló que la mujer que se muestra en el video, es una persona que se dedica a realizar videos de comedia. Incluso, se detalló que el video original está en su canal de Facebook llamado “LA COLOCHA”.

