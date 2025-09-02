El poder oculto de las velas: este es el color que puede cambiar tu suerte

Prender una vela significa mucho más que iluminar un lugar. Desde la antigüedad se les atribuye un papel como amuletos de fe, refugio y unión con lo espiritual. Lo curioso es que cada tonalidad guarda un propósito diferente y, de acuerdo con especialistas, puede ser una herramienta para atraer lo que más se desea: bienestar, amor, prosperidad o equilibrio.

El lenguaje secreto de los colores

Las velas actúan como pequeños portales de energía. El tono rojo representa impulso y vitalidad, mientras que el verde está ligado a la sanación y a la prosperidad. El amarillo, por otro lado, favorece la concentración y resulta perfecto para quienes buscan crecer en el ámbito laboral.

El color blanco es visto como el más completo, limpia, resguarda y simboliza un nuevo inicio. El azul transmite serenidad y apoya a solucionar tensiones, en tanto que el violeta eleva la espiritualidad y favorece los cambios internos. Cada color funciona como un canal para dirigir intenciones y enfocar deseos.

Rituales simples para atraer lo que quieres

No basta con prender una vela sin más, lo fundamental es hacerlo con propósito. Los expertos aconsejan buscar un rincón silencioso, imaginar con precisión lo que se desea y dejar que la flama sea un canal para ese mensaje.

Un ejemplo claro, para alcanzar calma interior, enciende una vela azul junto a un aroma de lavanda y repite pensamientos de serenidad. Si lo que buscas es atraer nuevas oportunidades, una vela amarilla combinada con una afirmación positiva puede abrirte puertas inesperadas.

La clave está en la disciplina y el respeto hacia este acto. Nunca dejes velas encendidas sin vigilancia y acompaña el ritual con rutinas saludables como descanso suficiente y buena alimentación, ya que todo potencia el resultado.

En el plano económico, la vela verde es la más utilizada para llamar al dinero y al triunfo. En cambio, si lo que necesitas es recomenzar, la blanca es la indicada: purifica y despeja el camino para que las cosas buenas lleguen.

