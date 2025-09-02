Graban insólito accidente al interior de un bar | VIDEO

Es muy común que los fines de semana los jóvenes salgan a divertirse a diferentes establecimientos como antros, bares o restaurantes para poder disfrutar con sus amigos de una noche. Entre los aspectos que pocas personas investigan sobre los negocios es la seguridad, un punto que debería de ser clave para poder acudir y disfrutar son los riesgos o complicaciones.

Tal es el caso de un bar muy popular en la Ciudad de México, el cual se está viralizando en las redes sociales, pues a través de un video se puede observar el momento preciso en que el techo del lugar comenzó a caer sobre las personas que estaban bailando y disfrutando de la noche.

Así fue el momento en que cayó el techo de un bar

Este hecho ha sorprendido a muchos usuarios, quienes no dudaron en comparar el incidente con lo sucedido en la discoteca Jet Set en Santo Domingo, República Dominicana, en donde perdieron la vida muchas personas, entre ellas el cantante Rubby Pérez.

Incluso, en un video se puede observar como algunas lámparas cayeron encima de algunos asistentes, aunque en los videos que están circulando en las redes sociales no se aprecia si alguien sale lastimado, los usuarios no descartan que exista una persona gravemente herida.

Esta situación ha generado todo tipo de comentarios en las redes sociales, donde las opiniones fueran muy divididas, muchos aconsejaron a las personas demandar, mientras que otros trataron de aconsejar a los asistentes para reaccionar de la mejor forma posible ante una situación tan complicada.

Cabe mencionar que el establecimiento no ha emitido ninguna declaración al respecto, por lo que los videos son lo único que se sabe hasta el momento, tampoco se tiene conocimiento de una denuncia formal.

