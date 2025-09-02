Muere el actor Graham Greene a los 73 años reconocido por ‘Danza con Lobos’

El mundo de la industria del entretenimiento se encuentra de luto, pues se dio a conocer el lamentable fallecimiento del actor Graham Greene, reconocido por su papel en la película ‘Danza con Lobos’, la noticia ha dejado sin palabras a sus fans y colegas.

Graham Greene perdió la vida a los 73 años, el famoso tuvo una gran carrera en la pantalla grande y dejó un legado inolvidable en la industria cinematográfica. Sin embargo, no se sabe con exactitud cuáles fueron las causas del fallecimiento, pero la noticia ya fue confirmada por medios internacionales.

¿Quién fue Graham Greene?

Recordemos que el actor formaba parte de la nación indígena Oneida en Canadá, a lo largo de su carrera de casi medio siglo en la industria, se convirtió en una figura de la representación indígena en Hollywood, además su trabajo ayudó a que las puertas fueran abiertas a las nuevas generaciones.

Entre sus papeles más importantes se encuentra, el del sabio guerrero Kicking Bird, “Pájaro que Patea”, en la famosa producción de 1990. El gran trabajo que hizo en la cinta lo colocó en el foco mundial de la industria, al grado que fue nominado a un Oscar como mejor actor de reparto. Aunque no ganó la estatuilla dorada, su trabajo le abrió las puertas para participar en muchas más producciones.

Pero eso no es todo, el famoso participó en más de 100 películas y series de televisión, donde siempre demostró el gran talento que tenía para actuar. Dentro de las producciones en las que participó se encuentran las siguientes: ‘La milla verde’, donde compartió cámara con Tom Hanks; ‘Maverick’, con Mel Gibson y Jodie Foster; aunque una de las más recordadas por los fans recientes es su aparición en ‘Crepúsculo’, donde interpretó a Harry Clearwater.

