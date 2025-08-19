Milica confirma debut de Ángel Avid en plena transmisión

Milica tras su rotundo éxito en el ring de boxeo al enfrentarse contra la mexicana Mercedes Rea. En sus redes sociales, ha surgido una polémica noticia, donde la creadora de contenido confirma el debut de Angel Avid en plena transmisión, siendo una noticia que sorprendió a varios de sus seguidores.

Para que sepas más al respecto, te detallaremos todo lo que se sabe, basándonos en las declaraciones de la creadora de contenido y en los videos que rápidamente han circulado por las redes sociales.

¿Cómo empezó la polémica de Milica?

Es muy probable que después de leer la introducción, te hayan quedado algunas dudas; para ello, te diremos cómo inició todo. Milica antes de subir al ring, subió un video en sus canales oficiales, en el que pedía a los seguidores que le dieran like a su comentario favorito. El que obtuviera más pulgares arriba cumpliría su petición.

Dentro de los miles de mensajes que aparecieron, sobresale el de Ángel Avid, un joven mexicano, que había puesto “hacerme debutar”, juntando 3 millones de “me gusta”. Al ser el triunfante del momento, lo invitó a la presentación de boxeo para que pudieran conocerse en persona, incluso el joven la acompañó para ingresar al ring. Posteriormente, la creadora de contenido en sus redes sociales explicó que fue su primer encuentro fue muy amable y cariñoso, reforzando el cumplimiento de su promesa.

¿Cómo confirmó Milica el debut del Ángel Avid?

Después de la batalla que se vivió en el ring, Milica anunció en plena transmisión en vivo que ya estaba cumpliendo con la promesa que hizo en redes sociales. Se estaba confirmando el debut de Ángel Avid. Además, de invitar a sus seguidores a mantenerse conectados para conocer los próximos movimientos que realice. Mencionando lo siguiente:

“La idea de lo que hicimos hoy, es para que ustedes tengan como una seguidilla de lo que él haga a partir de su debut, para que ustedes sigan lo que él quiere”.

La creadora de contenido, explicó que en los próximos meses podría publicarse un video sobre la promesa que está cumpliendo, dejando a todos en completo suspenso, por lo que deberemos estar atentos a sus transmisiones para ver qué ocurre y cómo termina todo. Es un gran ejemplo de la forma en que las redes sociales pueden trascender pantallas y horizontes.