Aquí debes colocar tu reloj si quieres conservar la paz, según el Feng Shui

Para el Feng Shui, cada objeto tiene una energía que lo hace particular por lo que el lugar que ocupa en el hogar es fundamental. Uno de los elementos que más presente está en los hogares, es el reloj que simboliza el paso del tiempo.

La ubicación inadecuada del reloj puede alterar la armonía, generar tensiones o incluso acentuar sensaciones de ansiedad. Es por esto que debes tener en cuenta su posicionamiento.

¿Dónde no debes colocar un reloj de acuerdo al Feng Shui?

Hay un error es que es muy común en los hogares y es que las personas colocan relojes grandes o llamativos en espacios de descanso como el dormitorio. El Feng Shui manifiesta que puede generar una energía constante de urgencia o inquietud por lo que se impide el reposo.

Otros de los lugares que no se recomienda es enfrente de la cama ya que la presencia permanente refuerza la conciencia del tiempo que pasa por ende puede afectar el descanso mental y físico.

Siguiendo con los lugares no recomendados, nos encontramos con la pared que enfrenta directamente a la puerta principal. De acuerdo al Feng Shui la entrada al hogar es una vía de ingreso de energía vital o chi. SI tu reloj se encuentra allí pues simboliza el “tiempo limitado” dentro del espacio, lo que puede generar una sensación de inestabilidad o de que “el tiempo se agota”.

pexels El lugar equivocado hará que se estanque la energía.

Por último pero no menos importante, no debes tener relojes rotos o detenidos ya que representan estancamiento, falta de progreso y tambiénatraen energía negativa.

¿En qué lugar debes poner el reloj, según el Feng Shui?

De esta manera, los relojes tienen que ser ubicados donde su energía esté en sintonía con el movimiento y la actividad diaria del hogar. Así es que debe ser colocado en espacios comunes como la cocina, el comedor o el living ya que son áreas de circulación.

En estos sitios el reloj cumple la función sin interferir con la energía personal ni generar sensación de presión o urgencia. Además se recomienda que se utilicen estos aparatos de formas redondeadas ya que las curvas favorecen el flujo armónico de la energía vital, a diferencia de las formas angulosas que pueden generar tensiones.

