Exatlón México: así lucía Mati Álvarez cuando inició su carrera deportiva, ¿la reconoces?

Antes de convertirse en leyenda de Exatlón México, Mati Álvarez ya acumulaba títulos, récords y una disciplina férrea que la colocó como una de las mejores atletas universitarias del país. Las imágenes de sus primeros años como deportista muestran a una joven determinada, con el mismo ímpetu que hoy la caracteriza en televisión.

Su historia no comenzó en la arena del reality, sino en las pistas y fosas de salto de las competencias escolares.

¿Cómo fue el inicio de Mati Álvarez en el deporte?

Originaria de Puebla, Matilde Álvarez Sierra dio sus primeros pasos en el deporte a los 4 años cuando practicaba natación. Poco después, su interés se volcó al atletismo. A los 10 años, ya destacaba en competencias infantiles, pero fue a los 13 cuando su talento despegó con fuerza al imponer un récord nacional en salto de longitud.

En la adolescencia ya figuraba como una de las mejores atletas juveniles del país, con 23 medallas de oro en la Olimpiada Nacional. En 2011 participó en el Campeonato Mundial de Atletismo Sub 18 en Francia y también fue la atleta más joven en los Juegos Panamericanos de Guadalajara. Esta proyección internacional marcó una etapa clave en su formación como deportista de alto rendimiento.

CONADEIP.ORG Mati Álvarez sobresalió en las actividades deportivas desde muy joven, hasta dominar el heptatlón

¿Dónde estudió Mati Álvarez?

Después de una estancia en Texas A&M, regresó a México para estudiar en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). Ahí compitió con los Aztecas y dejó huella en cada campeonato en el que participó. Fue capitana del equipo de atletismo, rompió récords en heptatlón y se convirtió en la atleta más valiosa (MVP) en múltiples ocasiones dentro de los torneos de la CONADEIP.

Además de representar a su universidad, formó parte de la selección nacional en eventos centroamericanos y caribeños, lo que la consolidaba como una de las atletas más completas en su disciplina.

CONADEIP.ORG Mati Álvarez logró récords y reconocimientos desde muy joven

¿Qué es el heptatlón, la disciplina de Mati Álvarez?

El heptatlón es una prueba combinada de atletismo que reúne siete disciplinas: 200 y 800 metros planos, 100 metros con vallas, salto de altura, salto de longitud, lanzamiento de peso y lanzamiento de jabalina. En esta disciplina, las pruebas se llevan a cabo en dos días consecutivos. Ganar esta competencia exige un dominio excepcional en diferentes áreas del atletismo, pues exige velocidad, fuerza, resistencia y técnica, cualidades que definen a Mati como atleta de élite.

¿En qué temporadas de Exatlón México ha participado Mati Álvarez y cuántas veces ha ganado?

Mati Álvarez ha participado en cuatro temporadas regulares de Exatlón México y dos ediciones All Star. La campeona ha logrado una hazaña sin precedentes al ganar la competencia en cuatro ocasiones: la tercera temporada (Famosos vs. Contendientes), Exatlón CUP, la cuarta temporada (Titanes vs. Héroes), y la séptima temporada (La Nueva Era), lo que la convierte en la máxima campeona en la historia de la franquicia, muy coherente con su título de “Terminator”.