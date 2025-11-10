Árbol de Navidad de Bob Esponja en CDMX: dónde lo ponen y cuándo podrás visitarlo

El árbol de Navidad es uno de los elementos más representativos de esta festividad y suelen inundar los paisajes de colores gracias a sus atractivas decoraciones. Los hay de todo tipo: desde los tradicionales con verde y rojo, hasta los ingeniosos inspirados en famosos personajes, como los adornos de Bob Esponja en CDMX para todos los fans de esta caricatura.

Esta llamativa instalación estará disponible en Toreo Parque Central, localizado justo entre los límites de la capital y el Edomex. La inauguración y encendido oficial se llevó a cabo desde el pasado sábado 8 de noviembre, pero estará abierta hasta el 6 de enero de 2026, por lo que los visitantes tendrán un buen margen de tiempo para asistir.

¿Cuáles son los horarios para ver el árbol de Navidad de Bob Esponja en CDMX?

Lo primero que hay que saber sobre este curioso adorno navideño, es que se trata de un evento gratuito. Es por esto que los accesos estarán divididos por horarios y las personas que deseen visitarlo tendrán que cumplir con la organización.

De acuerdo con los detalles compartidos por el centro comercial, habrá dos etapas. En la primera, del 8 de noviembre al 18 de diciembre de 2025, el árbol de Navidad de Bob Esponja abrirá de viernes a domingo, de las 12:00 pm a las 08:00 pm. La segunda fase tendrá más entradas, ya que del 19 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026, estará abierto de lunes a domingo, de las 12:00 pm a las 08:00 pm.

¿Cómo llegar al árbol de Navidad inspirado en Bob Esponja?

Esta mágica experiencia que te hará sentir como en "Fondo de Bikini" está localizado en las instalaciones de Toreo Parque Central, una de las plazas más grandes de la zona. La dirección exacta es: Periférico, Bulevar Manuel Ávila Camacho 5. Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez. Y si bien se registra como Estado de México, en realidad hay quienes lo siguen considerando como parte de la CDMX por su cercanía.

La forma más sencilla de ir es en transporte público, llegando a la estación de metro Cuatro Caminos / Toreo, terminal de la Línea 2 que va a Tasqueña. De ahí, solo debes caminar menos de cinco minutos para llegar al centro comercial donde está el árbol de Navidad de Bob Esponja.