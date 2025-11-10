Angélica Vale: Estos son todos los novios que la actriz ha tenido en su vida

Este lunes la noticia que sorprendió a los mexicanos es la confirmación del pedido de divorcio de Otto Padrón a la actriz Angélica Vale. No se trató de un rumor sino que fue información que rápidamente sus protagonistas confirmaron y es por eso que todas las miradas apuntan hacia ellos.

Angélica Vale y Otto Padrón estuvieron casado por 14 años y, según confirmó la actriz, llevaban ocho meses separados pero compartiendo muchos momentos por amor a sus dos hijos. Sin embargo, ahora todo cambiará y es por eso que algunas miradas se posan en quiénes fueron los amores que pasaron por la vida de ella.

¿Cuántos novios tuvo Angélica Vale?

En medio de la crudeza que significa una separación, el pasado de Angélica Vale es uno de los temas de “análisis” por parte de la opinión pública. Es que varios famosos fueron parte de sus sentimientos y el primero fue cuando tenía 12 años de edad y fue el actor Alejandro Ibarra.

La propia actriz ha revelado en algunas oportunidades que era muy noviera, aunque no todos fueron oficiales sino que con algunos solo tuvo citas y otros formaron parte de simples rumores. Entre los rumores apareció Ricky Martín, con quien tiene una gran amistad, y también Charlie Massó, otro integrante de Menudo.

Amores en la vida de Angélica Vale

Entre sus amores se encuentra Rony, quien era su representante y con quien hasta planeó casarse. Robert Avellanet, otro ex Menudo, fue parte de su vida en 2003, mientras que Ninel Conde la acusó de haber interferido en su relación con José Manuel Figueroa.

En 2005, Angélica Vale le dio otra oportunidad al amor y esta vez fue el hermano de su mejor amigo, Gabriel Salazar. Un año después, se la vinculó sentimentalmente con el actor Eugenio Derbez y en 2007inició una relación con el actor Manny Pérez.

Los rumores también pusieron a Angélica Vale en una relación con el periodista Fernando del Rincón, algo que fue desmentido rotundamente. Finalmente, en 2009 la actriz formalizó su relación con el empresario Otto Padrón, en 2011 se casaron, tuvieron dos hijos y el final de esta historia es el que nos estamos enterando.