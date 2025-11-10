Así puedes evitar que desconocidos te agreguen a grupos de WhatsApp
En los siguientes párrafos podrás conocer una lista de lo que debes hacer para evitar que personas desconocidas te agreguen a grupos de WhatsApp.
Seguramente te ha pasado que, cuando ingresas a tu chat de WhatsApp, encuentras que una persona desconocida o alejada de tus contactos te ha agregado a un grupo totalmente indiferente para ti. Si dicha situación se ha vuelto cada vez más constante, entonces esta información es para ti.
Ya sea por temas de poca seguridad, por distintas llamadas de spam o simplemente porque buscan robarte tus datos, la realidad es que personas desconocidas a tu círculo pueden agregarte a grupos de WhatsApp sin que lo sepas. Por ende, aquí conocerás una guía paso a paso para evitar esta situación.
¿Cómo evitar que desconocidos me agreguen a grupos de WhatsApp?
Para evitar que te agreguen a grupos de WhatsApp sin que tú lo desees, lo primero que debes hacer es ajustar tus opciones de privacidad para que solo las personas que conoces o bien, aquellas que tienes guardadas, tengan la capacidad de agregarte a grupos con fines sociales, laborales, educativos o de simple ocio.
Te puede interesar: ¿Cómo editar mensajes desde WhatsApp?
@marisoolsf3 Nueva Actualización de WhatsApp con funciones increíbles 📱😱✨ #whatsapp #trucosparacelular #tecnologia #trucoswhatsapp #foryoupage ♬ Enjoy the Soothing Breeze - ElChani Music
Una vez que hayas abierto WhatsApp, deberás ingresar a Configuración o Ajustes y entrar a la sección de Privacidad. Estando aquí, deberás seleccionar la opción de Grupos y escoger una de las tres opciones que se presentan, aunque para fines de esta nota la ideal sería “Mis Contactos Excepto”.
Después de haber realizado esta acción y marcar todos tus contactos, ninguno ajeno a estos tendrá la posibilidad de agregarte directamente a un grupo y lo único que recibirás serán opciones privadas, mismas que podrás aceptar -o no- desde WhatsApp según sea tu conveniencia.
¿Cuál es la principal molestia de que una persona te agregue a grupos de WhatsApp?
Más allá de no conocer a la persona o personas que aparecen en estos grupos de WhatsApp, la realidad es que, además de afectar tu privacidad, esto puede generar molestias innecesarias a través de contenido o mensajes no deseados, por lo que realizar esta configuración te salvará de todos estos problemas.