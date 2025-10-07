Salen a la luz nuevas pistas del asesinato del estilista de Ángela Aguilar

El pasado lunes 29 de septiembre, el estilista Miguel Ángel de la Mora Larios, más conocido como Micky Hair, fue asesinado en alcaldía Miguel Hidalgo. La investigación avanza y este martes se brindaron nuevas pistas sobre lo que se confirmó como un ataque directo.

La muerte de Micky Hair generó un gran impacto en el ambiente de la moda y entre varias personalidades que dejaban su cabello en sus manos. Artistas como Ángela Aguilar eran parte de los clientes con los que el estilista contaba por su particular trabajo.

¿Confirman ataque directo a Micky Hair?

A poco más de una semana de la muerte de Micky Hair, desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se dieron a conocer nuevas pistas relacionadas con la investigación iniciada tras el ataque. Fue Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el encargado de hablar del tema.

El funcionario precisó que la investigación por la muerte de Micky Hair posee líneas sólidas y que el trabajo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México podrá ofrecer resultados muy pronto. En este marco, García Harfuch confirmó que no se trató de un asalto sino que fue un homicidio directo.

¿Mandaron a matar al estilista de Ángela Aguilar?

Omar García Harfuch remarcó que el hecho de sangre no fue un caso aislado, sino que fue un ataque directo ya que “fue una ejecución. Lo estaban esperando, lo estuvieron vigilando y realizaron una ejecución ahí”.

El funcionario no dio mayores detalles sobre el avance de la investigación. De todos modos, una de las líneas en las cuales se trabaja apunta al empresario Eduardo “N” a quien, al parecer, Micky Hair le debía dinero en el marco de la construcción de su estética. El estilista de Ángela Aguilar lo había acusado por amenazas y es por eso que se encuentra bajo la lupa de la Justicia.