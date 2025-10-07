Alejandro Sanz en México: cuándo y dónde se presenta el cantautor internacional

Alejandro Sanz es uno de los artistas consagrados a nivel mundial y sigue cosechando el cariño de los fans de todas las latitudes del mundo. En este sentido, sus seguidores mexicanos no son la excepción.

El cantante español continúa con la gira en México que comenzó el pasado 3 de septiembre y finalizará su agenda de shows el próximo 31 de octubre.

El cantante español continúa con la gira en México que comenzó el pasado 3 de septiembre y finalizará su agenda de shows el próximo 31 de octubre. Sin embargo, antes se presentará en Chihuahua para ofrecer un concierto gratuito. Estos son los detalles.

¿Cuándo se presenta Alejando Sanz en Chihuahua?

Alejando Sanz se presenta en dicho estado este domingo 12 de octubre. El concierto se llevará a cabo en el marco del cierre del Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua (FICUU) en la Plaza del Ángel. El show será gratuito para todo público y es organizado por el Gobierno Municipal para celebrar el orgullo y la identidad chihuahuense.

Los organizadores del FICUU esperan una gran asistencia. Por este motivo recomiendan llegar con anticipación para encontrar un buen lugar, ya que el acceso es gratuito. Además, sugieren tomar ciertas precauciones: llevar agua, ropa cómoda y respetar las indicaciones de seguridad.

¿A qué hora se presenta Alejandro Sanz en el Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua?

El artista de 56 años se presentará en el Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua (FICUU) a las 20 horas. Esta celebración es una de las más esperadas del año para los chihuahuenses. El compositor se presentará con su banda habitual y un equipo de coristas que enriquecen cada canción.

El show tendrá un eje central: revivir lo mejor de la trayectoria de Alejandro Sanz, a través de sus canciones clásicas como Corazón partío y Cuando nadie me ve, junto a otros temas de su álbum más reciente ¿Y ahora qué?. La producción del concierto estará a la altura de los grandes escenarios internacionales, ya que contará con pantallas gigantes, efectos visuales y un sonido de primer nivel.