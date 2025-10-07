PRIMER VISTAZO a La Granja VIP: así es el lugar donde los granjeros abandonarán todo glamour

En la conferencia de prensa de La Granja VIP, por primera vez conocimos el espacio que compartirán los granjeros y donde cambiarán todo el glamour por la siembra, el cuidado de los animales, el frío extremo y el contacto total con la naturaleza.

Así fue el primer vistazo a La Granja VIP

Mediante un enlace con la conductora digital, Mallezaa, vimos un pedacito del espacio que ocupa La Granja VIP. Pudimos apreciar un lugar situado en medio de la naturaleza, rodeado de bosque; sin embargo, inmediatamente se ve que está equipado para recibir al equipo de producción que permitirá una transmisión 24/7 por medio de la plataforma Disney+.

“Estás viendo la mismísima granja, donde va a suceder la magia, la acción, el drama, las dinámicas”, dijo Mallezaa durante la presentación. “Aquí vamos a sacar tu lado animal”.

Marielle Zannie estaba rodeada de un granero y de diversas construcciones pintadas en colores vivos. Aunque es un lugar bonito y natural, no tiene las comodidades ni mucho menos lujos a los que nuestros granjeros podrían estar acostumbrados.

También alcanzamos a ver caballos, entre los animalitos que poblarán La Granja VIP y que pondrán a sufrir a los granjeros en cada una de las tareas diarias.

Puedes apreciar de nuevo el primer vistazo de La Granja VIP en el video de la conferencia oficial, minuto 19.

Cuándo empieza La Granja VIP y dónde ver el gran estreno

Este domingo a las 8:00 P.M. comenzará el gran estreno de La Granja VIP, el nuevo reality show de TV Azteca. Será la primera gala, donde los 16 granjeros se reunirán por primera vez. Puedes seguir este acontecimiento en la señal de Azteca UNO, en el sitio web oficial y en la app TV Azteca En Vivo.

Podrás ver La Granja VIP de lunes a viernes a las 9:00 P.M., en Azteca UNO; tendremos lunes de Competencia del Capataz, martes de Nominación, miércoles de Asamblea, jueves de Salvación y viernes de Traición. Cada domingo será La Gala de La Granja VIP, a las 8:00 P.M.

Adicionalmente, podrás seguir la transmisión 24/7 mediante Disney+.