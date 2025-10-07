Día de Muertos ¿Cómo llegar al jardín de cempasúchil que está cerca de Veracruz?

El Día del Muertos es una de las celebraciones más importantes del país y con ella, los campos de Jardín Xantolo se invaden de flores de cempasúchil, una especie característica de estas fechas y de la cultura mexicana.

¡Elabora en casa unas velas de espanto para este Día de Muertos! [VIDEO] ¡En Venga la Alegría queremos que tu casa sea la mejor adornada de todas! ¡No te pierdas cada paso para realizar estas increíbles velas que están de terror!

Dicho lugar se encuentra en el pueblo de San Pablo Coapan, ubicado a 47 minutos de Xalapa, Veracruz. Para mayor precisión, esta localidad está entre Coacoatzintla, Paxtepec y la cabecera municipal de Naolinco, exactamente a una distancia de23.3 kilómetros del centro dela capital veracruzana.

Para llegar en camión es recomendable dirigirse a la terminal de Transportes Banderilla, ubicada en la avenida Pípila, entre las calles de José María Alfaro e Insurgentes y 20 de Noviembre. Estos autobuses cubren diversas rutas que son directas a la población o también hacia Naolinco.

Pasando Coacoatzint la se encuentra una desviación hacia la derecha, la cual es la entrada principal hacia San Pablo Coapan y que atraviesa Paxtepec, donde también puedes disfrutar de actividades de la temporada como el Festival de la Flor de Cempasúchil.

¿Cuándo se llevará a cabo el Festival de la Flor de Cempasúchil?

Del18 de octubre y hasta el 2 de noviembre, la comunidad de San Pablo Coapan celebrará el típico Festival de la Flor de Cempasúchil, en donde habrá venta local, exposición de flores, gastronomía tradicional, postres, artesanías y productos elaborados por las familias del lugar.

Entre las especialidades que se ofrecerán destacan el atole de cempasúchil, el café local y los postres artesanales, además de coronas de papel y gallinitas elaboradas a mano. El Festival de la Flor de Cempasúchil dará inicio a las 11:00 horas de la fecha de arranque antes mencionada.

