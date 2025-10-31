Así puedes calcular tu aguinaldo si eres pensionado del ISSSTEE

Tal como se esperan todos los años, estamos a días de que se pague el aguinaldo por lo que los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), recibirán su pago extraordinario.

Esta prestación es parte de los derechos laborales adquiridos y que representa un apoyo económico importante para miles de jubilados del sector público.

Según lo establecido por el Gobierno Federal y el Instituto, el aguinaldo ISSSTE 2025 será abonado en dos partes. La primera parte será depositada en la primera quincena de noviembre, mientras que la segunda parte se abonará a inicios de 2026, junto con el primer pago de pensión del año.

Cabe destacar que aún no está confirmada la fecha exacta para el segundo depósito pero como referencia podemos utilizar el pago del año 2024 que se realizó el 2 de enero de 2025.

En cuanto al pago del aguinaldo en noviembre del 2025, está programado para el 30 de noviembre de acuerdo a lo que manifiesta el calendario del ISSSTE. Este será el penúltimo depósito del año, mientras que el último pago de pensión se realizará el 28 de diciembre.

¿Cómo calcular el aguinaldo 2025?

Para poder calcular el monto que recibirán los pensionados del ISSSTE, tienes que tener en cuenta que el pago equivale a 40 días de pensión, según la norma vigente. La cantidad total depende directamente del monto que cada jubilado perciba mensualmente.

Para calcularlo, se puede utilizar una fórmula sencilla:



Dividir el monto de la pensión mensual entre 30 (los días promedio de un mes).

Multiplicar el resultado por 40 (los días de aguinaldo que corresponden).

Por ejemplo, si una persona recibe 8 mil pesos mensuales, el cálculo sería:8,000 ÷ 30 = 266.66 pesos diarios. 266.66 × 40 =10,666 pesos.

En este caso, el pensionado recibiría esa cantidad total por concepto de aguinaldo, distribuida en dos partes: una en noviembre y otra a inicios de 2026.

¿Quiénes no recibirán aguinaldo en 2025?

Quienes no recibirán el aguinaldo, son los pensionados bajo el régimen de cuentas individuales (AFORE-PENSIONISSSTE) ya que su esquema de retiro funciona bajo reglas distintas. Esta disposición aplica para las personas que comenzaron a cotizara partir del 1 de abril de 2007, fecha en que entró en vigor la nueva Ley del ISSSTE.

