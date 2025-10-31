Este es considerado el lugar menos recomendable de toda la CDMX, según la IA

La Ciudad de México es vasta y diversa, con barrios llenos de historia, cultura y vida cotidiana. Sin embargo, no todas sus zonas son igualmente seguras o atractivas para los visitantes. Entre ellas, existe un lugar que es considerado el menos recomendable de toda la CDMX y una plataforma de Inteligencia Artificial (IA) dio a conocer cuál es.

De acuerdo a un análisis realizado por la herramienta digital Chat GPT, actualmente Tepito, ubicado en la alcaldía de Cuauhtémoc, es uno de los vecindarios de la localidad mexicana poco aconsejable tanto para turistas como para locales, dado que cuenta con una reputación consolidada de alta peligrosidad.

Según la IA, hay algunos puntos clave que hacen de este barrio un destino riesgoso para las personas, entre los que mencionaron:



Alta incidencia delictiva : es conocido por múltiples delitos menores, robos y ventas ilegales. Los turistas desprevenidos pueden ser víctimas de carteristas o estafas.

: es conocido por múltiples delitos menores, robos y ventas ilegales. Los turistas desprevenidos pueden ser víctimas de carteristas o estafas. Mercado informal y piratería : allí ofrecen todo tipo de productos, muchos de ellos piratas o de dudosa procedencia.

: allí ofrecen todo tipo de productos, muchos de ellos piratas o de dudosa procedencia. Calles angostas y abarrotadas : la zona es muy concurrida, con tráfico intenso y vendedores ambulantes. Esto hace que sea fácil perderse o sentirse incómodo para alguien que no conoce el lugar.

: la zona es muy concurrida, con tráfico intenso y vendedores ambulantes. Esto hace que sea fácil perderse o sentirse incómodo para alguien que no conoce el lugar. Entorno urbano poco cuidado : algunos sectores tienen infraestructura deteriorada y falta de limpieza.

: algunos sectores tienen infraestructura deteriorada y falta de limpieza. No es un lugar turístico tradicional: a diferencia del Centro Histórico, Coyoacán o Xochimilco, Tepito no está diseñado para turistas; no hay rutas ni guías oficiales que garanticen seguridad.

Fuente: Canva

¿Tepito en CDMX es seguro para los turistas?

A través del portal TripAdvisor, varios turistas comentaron su experiencia al visitar este suburbio mexicano y publicaron consejos para aquellos que quieran conocerlo:

