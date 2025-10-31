Karen Núñez se despide del Exatlón México con un mensaje que conmovió a todos: “No entiendo por qué no fue suficiente

El pasado domingo 26 de octubre, Exatlón vivió una de las eliminaciones más emotivas de su novena temporada, tras la salida de Karen Núñez, estudiante de medicina y atleta amateur, quien después de brindar un duelo lleno de emociones, no pudo mantenerse dentro de la competencia. Su salida no solo marcó el final de su aventura dentro de la competencia, sino que abrió una nueva etapa en su vida personal al señalar su deseo de concluir sus estudios universitarios.

¿Qué dijo Karen tras su salida de Exatlón Méxicana?

Con el sentimiento a flor de piel, Karen compartió ante cara su sentimiento ante su eliminación dentro de la novena temporada. “No logro entender, me esforcé demasiado. Aquí descubrí mis paredes, mis límites. Creí que, si lo deseaba con fuerza, el universo me lo daría”, confesó.

La atleta señaló que dejó su carrera de medicina para cumplir el sueño de competir dentro de Exatlón México, una decisión que la llenó de sentimientos de orgullo. “Lo di todo, física y mentalmente. Fue difícil conectar con el equipo, pero al final del día se convirtieron en mi familia”, agregó.

¿Qué le espera a Karen en su futuro?

Karen compartió además su agradecimiento, los cuales conmovieron a todos, llevando a Rosique a reconocer su tenacidad y pasión. “Exatlón México fue retador. No hubo un solo día en el que no sintiera el desafío. Me enfrenté a mis miedos y a mis inseguridades. “Mi mayor fuerza fue mi resiliencia”. Agregó la joven atleta.