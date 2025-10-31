Así fue el momento en que Geraldine Bazán se tomó una foto con Gabriel Soto

En la jornada de ayer se realizó un evento al que acudieron varias celebridades pertenecientes al mundo del entretenimiento. En dicha fiesta coincidieron Geraldine Bazán, Irina Baeva y Gabriel Soto, quién es hace unos años estuvieron involucrados en un escándalo de infidelidad.

Las redes sociales fueron testigos de que los 3 famosos compartieron fotografías que mostraban que habían estado en el evento dónde además había otros famosos muy importantes. Como era de esperar las publicaciones no pasaron desapercibidas por los seguidores y se volvieron virales de manera muy rápida.

¿Qué ocurrió con la foto de Geraldine Bazán y Gabriel Soto?

Hace unos años Geraldine Bazán anunciado su divorcio con el actor Gabriel Soto, luego de que se desatara el escándalo por una infidelidad con Irina Baeva.

Ante esto hace unos meses que el reconocido actor confirmó que su noviazgo con la actriz rusa, había llegado a su fin. De esta manera la foto podría haber generado incomodidad en Irina pero no se ha pronunciado al respecto de este encuentro.

Si bien fueron momentos en los que se vivieron muchos escándalos todo parece indicar que la relación entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto, ha mejorado mucho o al menos eso han mostrado en la fotografía que subieron en sus redes sociales cuando coincidieron en el evento mencionado.

Cada uno en sus perfiles de Instagram dieron publicación a esta imagen que se tomaron juntos. El actor confesó que la fotografía se la enviaron a las hijas que procrearon durante su matrimonio.

En cuanto a las 2 mujeres que estuvieron presentes en el mismo evento y lo dieron a conocer también por sus redes sociales donde compartieron fotos en las que disfrutaban el show que estaba dando Shakira. Sin embargo, no ha trascendido si hubo algún encuentro entre ellas o si pudieron cruzar algunas palabras.

Sin dudas todo indica que la ex pareja ha dejado sus rencores atrás para poder llevarse bien entre ellos, al menos por sus hijos.

