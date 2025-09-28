¿Cómo atraer la abundancia en octubre con una manzana? Esto explica una reconocida vidente
¿Buscas tener un inicio de mes lleno de dinero? Aprovecha para hacer un ritual para atraer la abundancia en octubre, solo necesitas de 2 ingredientes de cocina
Estamos a pocos días de iniciar octubre, siendo un gran momento para atraer la abundancia, puesto que un nuevo mes siempre es sinónimo de un nuevo comienzo con más oportunidades esperándote. Hay un ritual que se destaca por atraer la riqueza, pero para ello debes usar una manzana.
¡La Bruja Zulema nos da un ritual para atraer la abundancia!
Para que puedas usarla y obtener lo que deseas, te explicaremos cómo usarla, empleando los consejos de una reconocida vidente. Así que no te vayas y descubre cómo emplearlo para atraer toda la energía positiva.
¿Cómo hacer un ritual con una manzana?
Por un lado, en Bruja_secretos_tip, explican que la manzana es tan poderosa que podemos usarla para todo tipo de rituales, ya sea para atraer el amor o el dinero. Todo va a depender de lo que queramos. Solo haz lo siguiente:
- Para atraer la abundancia en octubre, se recomienda hacer los siguientes pasos:
- Toma la más roja y bonita.
- El último día del mes, se recomienda bañarla en miel y cubrirla para que los insectos no entren. Es importante que al hacerlo pienses en lo que desees y agradezcas al universo por lo que te ha dado y lo que te dará.
- Para el 1 de mes, procedes a comerla, ya que estás canalizando todo lo que deseas en el alimento y lo podrás atraer a tu día. Al morder el fruto, sigue pensando en lo que deseas.
Por ejemplo, Mhoni la reconocida vidente en México, ha empleado dichas frutas para crear todo tipo de rituales, siendo un gran elemento que podemos tener en casa y nos ayudará a atraer todo lo que deseamos en la vida.
¿Por qué se usa la manzana?
Dentro del mundo de la magia y los rituales, la manzana tiene un significado espiritual potente. Debido a que se asocian al bienestar y la salud, también se destacan por simbolizar la gratitud, la riqueza en términos generales y la generosidad.
De esta manera, al hacer un ritual para atraer la abundancia, reforzamos el mensaje para que se pueda cumplir. Inténtalo, ponlo a prueba para que puedas comenzar octubre al máximo, empleando los consejos de la reconocida vidente.